Talento argentino: diseñó una prenda exclusiva para "El Diablo Viste a la Moda 2"

La prenda fue diseñada junto a los estilistas Molly Rogers y Danny Santiago.

La diseñadora argentina Fabiana del Río se posicionó como una de las figuras clave en la segunda parte de El Diablo Viste a la Moda, una de las producciones cinematográficas más esperadas del 2026. Su incorporación al equipo creativo encargado del vestuario confirma la creciente presencia del talento local en la escena internacional de la moda y el cine.

El filme, que retoma la historia más de veinte años después de la primera entrega, reúne a grandes nombres de la moda global y apuesta a reflejar la evolución del sector. En esta nueva etapa, el vestuario juega un papel central, con la participación de reconocidas casas de moda y diseñadores emergentes, entre ellos del Río, cuya mirada sofisticada y contemporánea aporta frescura y profundidad estética a la producción.

La diseñadora fue convocada en 2025 junto con Daniel Lombardi, de TOA, por los estilistas Molly Rogers y Danny Santiago para crear una prenda exclusiva destinada inicialmente a Meryl Streep. El desafío fue diseñar un sweater color burdeos, con hombros al descubierto, que encajara con la icónica Miranda Priestly. La pieza se confeccionó en Buenos Aires, se bordó en Córdoba y se finalizó en Nueva York, donde se sumó una etiqueta artesanal con el nombre de la actriz.

Sin embargo, cambios en el guion trasladaron la prenda a una nueva protagonista: Simone Ashley, reconocida por su papel en Bridgerton. En esta reinterpretación, el diseño mantiene la elegancia original pero suma una frescura renovada, reflejando la evolución de la historia y el estilo.

Inicialmente pensada para Meryl Streep, finalmente la lució Simone Ashley.

Este proyecto no solo representa un logro personal para Fabiana del Río, sino que también funciona como una vidriera para el diseño argentino en el mundo. Su trabajo en una producción de este nivel demuestra que el talento local puede competir y brillar en las grandes ligas del fashion internacional, abriendo puertas para futuras generaciones de creativos nacionales.

El regreso de El Diablo Viste a la Moda no solo es un evento cinematográfico, sino que reafirma la moda como un eje cultural fundamental. En este contexto, la participación de diseñadores argentinos como del Río suma una voz fresca y auténtica que dialoga con las tendencias actuales y la identidad local, potenciando la proyección global del talento nacional.

El diseño refleja la evolución del estilo entre la primera y segunda parte.

La diseñadora ya había creado un suéter para Sarah Jessica Parker

El diseño para El Diablo Viste a la Moda 2 es otra de las presencias de la marca TOA en una producción fuertemente ligada a la moda. Ya que Del Río ya había diseñado un suéter turquesa para Sarah Jessica Parker en Just Like That: el modelo Carrie.

"Le hicimos un suéter con un cuello abierto y bastante liviano, pero voluminoso, porque tenía que tener esa impronta que fue pedida por Danny Santiago, su estilista. Lo que hicimos es agregarle un toque que nos pareció que iba a ir perfecto, que son unas piedras en la parte de las mangas, y fue bárbaro. Era un cambio rotundo entre la pieza tejida y el resultado final", explicó sobre la llamativa prenda.

El gran detalle es que la prenda no fue solo parte del vestuario de Carrie en la serie, sino que le gustó tanto a la actriz que decidió sumarla a su colección y paseó por las calles de Nueva York con ella. "No solo lo va a usar en las escenas de la serie, sino que salió a la calle con el sweater puesto. Estamos super contentos", expresó la diseñadora argentina.