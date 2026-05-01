La historia real de El diablo viste a la moda: así es la verdadera Andy Sachs

Existe una verdadera Andy Sachs y se sabe quién es.

El Diablo Viste a la Moda volvió a ser tendencia en los últimos días por el estreno de la precuela de ese clásico de los 2000. En este contexto, muchos recordaron quién es la verdadera Andy Sachs -protagonsita del filme- y se trata la propia autora de la ficción, Lauren Weisberger.

Esta cronista volcó sus vivencias en una obra de casi cuatrocientas páginas que logró trascender el papel para convertirse en un pilar de la cultura pop contemporánea. Lo que muchos espectadores perciben como una ficción exagerada sobre la industria editorial es, en realidad, un relato basado en los meses que la autora pasó dentro de una de las redacciones más influyentes del mundo. A principios de este siglo, Weisberger se desempeñó como asistente de Anna Wintour, la legendaria directora de la revista Vogue.

Esta relación laboral fue la base para los personajes que años más tarde inmortalizarían Anne Hathaway y Meryl Streep en la gran pantalla. De este modo, la autora es la identidad real detrás de la joven aprendiz Andy Sachs, mientras que la implacable Miranda Priestly encuentra su inspiración directa en la figura de Wintour.

El paso de la escritora por aquel entorno de trabajo estuvo marcado por un clima de exigencia extrema y una competencia feroz entre colegas, una dinámica que ella misma definió como una "locura constante". El nivel de agotamiento y presión fue tan determinante que su paso por la revista duró apenas diez meses.

Meryl Streep y Anne Hathaway, protagonistas de El Diablo Viste a la Moda.

Las diferencias entre el libro y la versión cinematográfica de El Diablo Viste a la Moda

Al contrastar la novela original de 2003 con su versión cinematográfica, surgen diferencias sustanciales en la construcción de los protagonistas. Mientras que en el cine Miranda Priestly muestra matices de humanidad y vulnerabilidad, en el libro se manifiesta como una mujer mucho más despiadada.

La propia autora ha señalado que la adaptación de Hollywood suavizó el carácter de su jefa. Del mismo modo, la Andy literaria tiene un espíritu mucho más crítico y severo hacia su entorno, a diferencia de la versión más dulce y empática que se proyectó en las salas de cine.

En el filme, Emily se presenta con una arrogancia y competitividad muy marcadas, mientras que el papel de Lily es apenas anecdótico. No obstante, en el relato original, Lily protagoniza una subtrama mucho más sombría relacionada con el alcoholismo y un accidente vial. Incluso la figura de Nate, el novio de la protagonista, fue alterada: pasó de ser un paciente maestro de nivel inicial en el libro a un chef con poca tolerancia por las ambiciones profesionales de su pareja en la película.