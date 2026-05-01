Eventos y fenómenos astronómicos mayo 2026: todo lo que va a suceder este mes (Foto: Magnific)

Comienza mayo de 2026 y llegan varios fenómenos astronómicos especiales para los amantes de la astronomía en el hemisferio sur. Durante las próximas semanas, el cielo nocturno ofrecerá una serie de movimientos planetarios y eventos lunares que permitirán tanto la observación a simple vista como la captura de imágenes detalladas.

Mayo 2026: todos los fenómenos astronómicos que habrá durante el mes

El calendario astronómico presentará una gran variedad de actividades durante mayo con diferentes fases lunares y la posición estratégica de los planetas más brillantes. La transición hacia el invierno en el cono sur garantiza noches más largas, un factor determinante para aquellos que buscan alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades y disfrutar del espectáculo natural.

El comienza con una Luna llena el 1° de mayo y tendrá muchos más fenómenos astronómicos

Calendario de fases lunares en mayo 2026

La Luna marca el ritmo de la observación nocturna e influye directamente en la visibilidad de otros cuerpos celestes gracias a su luminosidad. Por eso, es clave conocer sus fases:

Luna Llena (1 de mayo): el mes comienza con el plenilunio, momento ideal para observar los detalles de los cráteres en el terminador lunar o realizar fotografías de paisaje nocturno iluminado.

Cuarto Menguante (9 de mayo): la Luna comienza a desaparecer del cielo nocturno temprano, permitiendo mejores condiciones para ver estrellas débiles.

Luna Nueva (16 de mayo): es el momento crítico para la astrofotografía de cielo profundo y la Vía Láctea, ya que la ausencia de luz lunar garantiza la máxima oscuridad.

Cuarto Creciente (23 de mayo): vuelve a aparecer en el cielo vespertino, ganando protagonismo hacia el final del mes.

Segunda Luna Llena (31 de mayo): mayo cierra con un segundo plenilunio, un fenómeno que brinda una nueva oportunidad para la observación telescópica.

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas

Se trata de uno de los eventos más esperados de mayo, en el que se pueden ver los restos del famoso Cometa Halley. Aunque su pico máximo suele darse en los primeros días del mes (alrededor del 5 y 6 de mayo), la actividad se extiende durante gran parte de la quincena.

En Argentina la visibilidad es excelente porque el radiante (el punto de donde parecen provenir los meteoros) se encuentra en la constelación de Acuario, la cual gana buena altura en el cielo del hemisferio sur antes del amanecer. En 2026, la cercanía con la Luna llena del 1 de mayo podría dificultar la visión de los meteoros más tenues, por lo que se recomienda observar en las horas previas al amanacer, cuando la Luna ya se ha ocultado.

(Foto: Magnific)

Conjunciones y planetas

Las conjunciones son acercamientos aparentes entre dos o más astros en el cielo, durante mayo habrá varios encuentros destacados: