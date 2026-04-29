Pancartas, pochoclos y cánticos de deslomado: la recibida a Adorni en el Congreso

Distintos legisladores de la oposición recibieron con chicanas, burlas y críticas en el recinto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que no cometió "ningún delito" y remarcó que probará "ante la Justicia" que es inocente en el caso en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Hubo pancartas, afiches, pochoclos, antialérgicos y gritos de "deslomado" para el funcionario que se presentó a dar su primer informe de gestión.

Minutos antes de que llegue el jefe de Gabinete, el diputado de Encuentro Federal (EF) Esteban Paulón repartió pochoclos en las bancadas. "Se viene", había publicado en su cuenta de X. Paulón hasta le llevó una bolsa al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se la rechazó. Había sido él mismo quien había recomendado "comprar pochoclos" para escuchar a Adorni en el recinto.

Cerca de las 10.30, cuando el funcionario entró a la Cámara baja, se cruzaron los cánticos a favor y en contra del ministro coordinador. Mientras la bancada libertaria y sus aliados se unieron en un "Adorni, Adorni", legisladores opositores le lanzaban distintas chicanas. "¡Deslomado!", le gritó el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, cuando el funcionario ingresaba.

Su compañera de banca, Myriam Bregman, colocó un afiche sobre su estrado, con la imagen de Adorni y una referencia a una conferencia en la que aseguró que una persona solicitó una pensión por invalidezcon la radiogradía de un perro. "El que nos metió el perro fuiste vos", decía el cartel.

En redes sociales, Bregman indicó que fue advertida por miembros de la cámara por poner ese cartel. "Me dicen que saque el cartel porque 'se puede dañar en mármol'. No se si el de la pared o el de la cara de Adorni", ironizó.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, publicó una imagen de un antialérgico antes de ingresar al Congreso. "Más que pochoclos, les compré antialérgico. Para Toto, Karina, Lugones y los ministros que siempre tuvieron alergia al Congreso… y nunca vinieron a brindar informes y respuestas", escribió Ferraro y luego agregó: "A ver si justo hoy, que decidieron aparecer, les agarra un brote de alergia", remató Ferraro, que luego se mostró con el medicamento en el recinto.

Antes de la llegada de Adorni, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Carlos Molina grabó un video en el que se burló de que el jefe de Gabinete llegó al Congreso para dar su informe un día 29, el día del ñoqui. "Manuel Adorni viene a dar explicaciones al Congreso... Tomá mate con chocolate, viene el 29, día del ñoqui, el guión de este país nunca decepciona", deslizó.

Y después añadió: "Pero hoy también es el día del animal, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada?".