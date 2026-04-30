Un sector de la CGT presiona para un nuevo paro contra Milei

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Cristian Jerónimo y el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, advirtieron este jueves que la central obrera está evaluando un posible paro en contra del gobierno de Javier Milei. "Se va a decidir en el Consejo Directivo", lanzó Jerónimo en la previa del acto de esta tarde en la Plaza de Mayo, en conmemoración por el Día del Trabajador.

Al dar sus discursos ante los trabajadores, los líderes de la central obrera coincidieron en querer ponerle decirle "basta" y ponerle "un límite al modelo" del Gobierno Nacional.

"El paro es algo que nunca se descarta. Se va a decidir con el Consejo Directivo de la CGT, acá no termina nada. En la medida en que este Gobierno siga excluyendo a miles de argentinos, vamos a estar en la vereda de enfrente", dijo Jerónimo a la prensa desde la Plaza de Mayo.

Por su parte, Moyano resaltó que en la cúpula cegetista se analiza "la posibilidad de un paro nacional". "Vamos a estar todos de acuerdo en una fecha", indicó el secretario adjunto de Camioneros, y luego remarcó que "la gran mayoria" de los gremios están "pidiendo un paro nacional".

Jerónimo, al criticar las políticas del gobierno de Milei, señaló que "lo que pasa en Balarce 50 no es la realidad" y alertó que "el pueblo argentino está sufriendo" el contexto económico. "Los trabajadores no llegan a fin de mes, se pierden miles de puestos de trabajo y cierran empresas. Este no es el camino", indicó.

El rechazo a la reforma laboral y el modelo Milei

Al ser consultado por la reforma laboral de Milei, el cotitular de la CGT aseguró que "al final del camino" se le dará la razón a las críticas de la central obrera a la iniciativa. "Esta ley no solo degrada la vida diaria del mundo del trabajo, sino que prioriza a los sectores más concentrados de la economía", explicó.

En tanto, Moyano también planteó que la marcha de esta tarde en Plaza de Mayo no solo debe ser para conmemorar el Día del Trabajador sino para "expresar la bronca y el rechazo a esta política económica" del Gobierno Nacional.

"Inflación, desocupación, cierre de empresas. No hay un futuro que una familia pueda proyectar. Todo este desastre económico que está llevando adelante el Presidente y su banda. Yo quiero que no sea una marcha conmemorativa, que tenga alguna continuidad, que haya un plan de lucha", apuntó.

Al respecto de la reforma laboral, el líder Camionero volvió a expresar su enojo con los dirigentes peronistas que avalaron la iniciativa. "Los traidores son los gobernadores y diputados peronistas. Ellos se van a hacer cargo cuando caguen a los trabajadores", indicó, y luego agregó: "Los gobernadores nos cagaron, la Justicia nos cagó, lo único que queda es estar en la calle".

Qué dijo la CGT en el acto

El primero en tomar la palabra fue el cotitular cegetista Octavio Arguello, quien afirmó que "no se puede ser un país libre y soberano quitando derechos, terminando con la economía y el consumo". "Tenemos que entender que le tenemos que decir basta a este gobierno corrupto y explotador", señaló.

Luego, Jerónimo remarcó que los gremios no se congregaron en la plaza para "confrontar por confrontar" sino que se movilizaron para "marcar un límite" al Gobierno de Milei. "Estamos acá para ponerle límite a este modelo que deja afuera a miles de argentinos", señaló.

Y después siguió: "La salida no es con especulación financiera, no es dejando miles de argentinos afuera. La salida es con trabajo, con producción y desarrollo, con un proyecto de país que incluya a todos".

Por su parte, Jorge Sola cuestionó al Gobierno libertario por estar "encerrado en sus teorías" y le recomendó a Milei salir a "caminar" por el interior del país y por los barrios más vulnerables "donde está la pobreza". "Es un gobierno que divide y lleva la palabra destrucción como un estandarte", apuntó, y advirtió que "no hay libertad posible cuando falta comida".