PBA realizó la licitación para una nueva obra eléctrica clave para el desarrollo energético: todos los detalles

El Gobierno bonaerense avanzó con el proceso de licitación para una nueva obra energética en la localidad de Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita. La iniciativa forma parte de un plan integral para reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio en zonas con crecimiento sostenido.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Energía, llevó adelante la apertura de sobres para la construcción de una nueva estación transformadora. En total, se presentaron ocho ofertas para una obra que cuenta con un presupuesto oficial de $1.872 millones.

La futura Estación Transformadora “Mar de Cobo” tendrá como objetivo principal fortalecer la red eléctrica regional y responder a la creciente demanda del municipio costero. Se estima que beneficiará de manera directa a más de 25.000 residentes, además de acompañar el desarrollo turístico de la zona.

El proyecto contempla la instalación de una planta con una potencia de 6,5 MVA (33/13,2 kV), que incluirá equipamiento de última tecnología para optimizar el funcionamiento del sistema. Entre los dispositivos previstos se destacan reconectadores automáticos para protección, sistemas de medición comercial y herramientas de gestión que permitirán una operación más eficiente, especialmente en entornos rurales.

Asimismo, la obra incluye el reacondicionamiento de 10,2 kilómetros de línea de media tensión existente desde Santa Clara, junto con la construcción de nuevos tramos aéreos y cruces subterráneos bajo la Ruta Provincial 11. Desde la Provincia señalaron que este tipo de inversiones son clave para garantizar un suministro eléctrico estable y de calidad, especialmente en regiones que experimentan un crecimiento poblacional y turístico sostenido.

Avanza la infraestructura energética

La Provincia de Buenos Aires impulsa el desarrollo del primer dispositivo undimotriz destinado a generar electricidad a partir del movimiento del mar. El sistema utiliza boyas flotantes que se desplazan verticalmente con el vaivén de las olas, lo que se transmite a un mecanismo de engranajes que lo transforma en rotación de alta velocidad, suficiente para accionar un generador eléctrico.

El proyecto, llevado a cabo por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Subsecretaría de Energía, implementa un diseño que fue desarrollado por equipos de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires y Regional Pacheco.

Según las estimaciones técnicas, cada unidad podría generar entre 30 y 200 kilovatios de potencia, que dependerá del tamaño de la boya y de las condiciones del oleaje. Durante este mes se realizó la primera prueba en seco en la metalúrgica Duroll, ubicada en la localidad de Pilar.