Inoue vs. Nakatani: la pelea mundialista de boxeo que tiene en vilo a todo Japón

Naoya Inoue y Junto Nakatani protagonizarán este sábado 2 de mayo uno de los combates que, a priori, es de los más importantes de la historia del boxeo. Lo es para Japón, de donde son oriundos y grandes exponentes del deporte de los puños que están invictos y mantienen en vilo a todo un país. Uno de ellos se perfila como el principal candidato a que el árbitro le levante la mano cuando culmine el pleito, pero su contrincante es una verdadera amenaza que puede arriunarle la fiesta en Tokio.

El Domo de la mencionada ciudad nipona será el escenario de este duelo que será el plato fuerte de la madrugada de nuestro país. El "Monstruo" (Inoue) expondrá sus títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría supergallo se verá las caras con el "Big Bang", que también viene dando que hablar a nivel global. Claro que, este cruce no sólo llama la atención del público japonés, sino también de todo el ambiente boxístico.

Por qué Naoya Inoue vs. Junto Nakatani puede ser una pelea histórica para el boxeo de Japón

La leyenda Inoue ya es considerado el mejor boxeador de la historia de Japón, pero todavía tiene mucho para dar a sus 33 años. El nacido en Zama pero radicado en Yokohama está ahora ante la pelea más importante de su carrera, incluso siendo campeón indiscutido -los cuatro cinturones en simultáneo- porque Nakatani llega en un gran momento y es noqueador nato. Si bien dejó en el camino a otros históricos como Nonito Donaire o incluso Omar Andrés Narváez, el "Monstruo" sabe que el final de su recorrido está cerca y su contrincante -cinco años más joven- puede seguir realzando su figura.

Los dos están invictos, son hábiles arriba del ring y cuentan cada uno con lo suyo, desde la altura hasta los movimientos en el ring que pueden darle cierta ventaja. Por supuesto, será momento de aprovecharlo para adjudicarse una victoria que marcaría un antes y un después para el suelo nipón en un estadio emblemático. Dicho recinto abre sus puertas para los principales eventos boxísticos japoneses y no será la excepción, ya que se espera una gran cantidad de público presente para hacer arder las tribunas.

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani: dónde y cómo ver la pelea mundialista de boxeo que espera todo Japón

Cómo llegan Inoue y Nakatani para la pelea de boxeo que espera todo Japón

El "Monstruo" acumula un total de 32 victorias (27 por KO) y ninguna derrota ni empates. Actualmente es el campeón indiscutido de la categoría supergallo y a los 33 años es sin dudas el mejor de la historia de Japón. Su último compromiso tuvo lugar en Arabia Saudita ante David Picasso y lo venció por puntos en decisión unánime defendiendo con éxitos sus cinturones el 27 de diciembre del 2025. Por otro lado, el "Big Bang" lleva 32 triunfos (24 por KO) -el último conseguido en la misma velada de su rival- y tampoco perdió ni igualó. Desde su debut en 2015 fue campeón a nivel local e internacional en cuatro divisiones -Inoue en cinco- y sueña con dar el gran batacazo de su carrera.

Cuándo y a qué hora es la pelea entre Inoue y Nakatani por todos los títulos mundiales de boxeo: hora, TV y cómo verla online

La pelea por los títulos mundiales supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que están en poder del "Monstruo" Inoue tendrá lugar este sábado 2 de mayo en la madrugada de nuestro país. La velada en cuestión comenzará a las 3 de la mañana de Argentina y se espera que las estrellas se suban al cuadrilátero cerca de las 9.

La transmisión estará a cargo de la plataforma DAZN, para la cual los usuarios tendrán que registrarse y abonar la versión Ultimate por un total de 19,99 dólares (mensual donde está incluida la velada) o la Standard por 9,99 dólares. A su vez, para Latinoamérica saldrá también por Disney+.