Expiloto de F1 Grosjean genera críticas por respuesta "frívola" a choque con un pájaro

FOTO ARCHIVO: Romain Grosjean antes de la práctica para el Gran Premio de México de F1

​El piloto francés Romain Grosjean enfureció a la organización defensora de ‌los derechos de ‌los animales PETA por unos comentarios "frívolos" después de que un pájaro se estrelló contra su bólido durante los entrenamientos para las 500 Millas de Indianápolis del próximo mes.

El expiloto ​de Fórmula ⁠Uno, que sobrevivió a un accidente ‌con incendio en Baréin ⁠en 2020, describió esta ⁠semana con detalle el impacto con el pájaro a unos 370 km/h.

"Todavía ⁠tengo sangre en mi mono de ​carreras, había trozos del ‌pájaro en la ‌barra antivuelco. Ya no veía por ⁠dónde iba, hay mucho en la pantalla aerodinámica", afirmó. "El casco apesta, el asiento apesta. No comí ​pollo ‌para almorzar; simplemente pasé de largo".

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Mimi Bekhechi, vicepresidenta sénior de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) en el ⁠Reino Unido y Europa, acusó al piloto de 40 años de carecer de empatía.

"Las aves tienen sentimientos, aparentemente más que Grosjean, teniendo en cuenta que parecía más preocupado por su auto, su ‌casco y su mono —todos ellos reemplazables— que por el choque contra este pájaro desprevenido", declaró Bekhechi en un comunicado.

PETA destacó la difícil situación de ‌las aves criadas en granjas industriales y prometió enviar a Grosjean pollo de ‌origen vegetal.

Las ⁠500 Millas de Indianápolis se celebran el 24 de ​mayo. Grosjean corre para el equipo Dale Coyne Racing.

Con información de Reuters