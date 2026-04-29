Arteta sumó a Nicolas Jover al cuerpo técnico del Arsenal en 2021 (Instagram/@nico_jover).

En fútbol moderno, los detalles son cada vez más importantes y Arsenal tiene un experto: Nicolas Jover. No es el único asistente de Mikel Arteta, pero es, quizás, el más importante y más caro. Según confirmó The Athletic, el contrato de Jover incluye una cláusula de bonificación por cada gol de pelota parada.

Y esta temporada el negocio floreció: el equipo de Londres tiene un récord de 24 goles a partir de un córner o tiro libre: el último fue el de Eberechi Eze ante el Newcastle el pasado 26 de abril. Con ese tanto, los Gunners alcanzaron los 17 goles desde el córner, superando el récord histórico de la Premier League que compartían el legendario Oldham Athletic del 92 y el West Brom de 2016. Para Jover, cada lanzamiento de Bukayo Saka o Declan Rice es una oportunidad de validar una obsesión que nació hace dos décadas y que puede ser clave en el duelo por las semifinales de la Champions League contra el Atlético Madrid.

De hecho, el equipo del Cholo Simeone ya sufrió dos goles por esa cuando se enfrentaron durante la fase de grupos. Además, el conjunto español viene de sufrir un gol de córner ante el Athletic y es que más goles a balón parado (9) recibió en esta edición de la competición europea.

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El "Loco" de los datos y el vínculo con Argentina

La historia de Jover, que nació en Berlín pero se crió en Francia, no es la del exfutbolista que salta al banco. Es la del analista que se hizo a sí mismo con una laptop y un sueño. A los 20 años, se mudó a Quebec, Canadá, para estudiar Ciencias del Deporte en la Universidad de Sherbrooke, gracias a un convenio entre esa institución y la Universidad de Montpellier. Durante su estancia allí, se nutrió de la NFL, un deporte donde la estrategia es total, y comenzó a trasladar esos conocimientos al fútbol. Por ese entonces, ya hablaba de comprar plataformas de datos cuando nadie sabía qué eran.

“Pensé que estaba loco y le dije que no funcionaría en Europa. Ahora, presidentes de equipos me preguntan si puede venir a trabajar con ellos durante una semana”, recordó su excompañero y ahora agente Adrien Durand.

Su primera oportunidad fue en Montpellier en 2006, aunque como analista de video. Fue alrededor de 2012 cuando empezó a estudiar minuciosamente las jugadas a balón parado, aunque recién las puso en práctica cuando comenzó a trabajar en el Brentford de Inglaterra en 2015 (colaboró con la Selección de Croacia en el Mundial 2014).

En sus tres temporadas en el Brentford, el equipo marcó 46 goles de pelota parada, y captó la atención del Manchester City, que lo fichó en el verano de 2019.

Jover y Arteta hablan el mismo idioma

Mikel Arteta, entonces segundo entrenador de Guardiola en el City, fue el encargado de cerrar —junto al director deportivo Txiki Begiristain— su llegada a Manchester. Así, cuando Mikel tomó el mando del Arsenal, incorporó en cuanto pudo a Nicolas. “Sentíamos que necesitábamos a alguien especializado en el balón parado”, explicó Arteta cuando sumó a Jover a su cuerpo técnico en 2021.

“Fue Arteta quien lo llamó a su villa en las islas Baleares”, reveló el entrenador Richard Pierre-Gilles, que se hizo amigo de Jover durante su estadía en Canadá. “Pasaron unas horas juntos, congeniaron enseguida y Arteta decidió que era el indicado. Su esposa es argentina, así que ambos hablan español, francés e inglés, y surgió esa conexión”, añadió en el reportaje con The Athletic.

Cuando se le preguntó en 2024 si consideraba a Jover el mejor en su campo, Arteta fue contundente: “En su campo, en otros campos y como persona. Y la relación que tenemos... por eso decidí traerlo al City cuando estaba allí y luego al Arsenal”.

"Hoy ya no necesito convencer a los jugadores, pero al principio les decía: 'Podemos aumentarles el sueldo un 20%, ¿qué les parece?'", recordó Jover en un reportaje con L'Équipe. A uno de los que convenció fue a Bukayo Saka, que con Declan Rice se reparten la ejecución de los córners y tiros libres. “Trabajamos mucho en jugadas a balón parado. ¡Es lo peor!”, bromeó Saka y agregó: “Está claro que funciona, así que tendremos que seguir. Su trabajo es excelente”.

Jover, o “el gurú” como lo suele llamar el exfutbolista devenido en comentarista Gary Neville en la transmisión de los partidos, también conquistó a los hinchas de los Gunners, que suelen cantar “set piece again, ole ole” (otra vez a balón parado, ole ole) después de marcar por esa vía. Los fanáticos del equipo londinense lo apodaron “Set Piece FC” (FC Balón Parado) y hasta le hicieron un mural cerca del Emirates Stadium.

Los hinchas del Arsenal le hicieron un mural a Nicolas Jover

Los secretos de la fórmula Jover y la influencia del VAR

Para Jover, un córner no es tirar la pelota al área y rezar. Es una coreografía de bloqueos y engaños. Si el año pasado el Arsenal atacaba el primer palo con sus centrales en carrera, esta temporada Nicolas le dio una vuelta de tuerca a la pizarra: ahora el equipo se ordena detrás del segundo palo, acumulando hasta cinco futbolistas para luego explotar hacia el área pequeña en el último segundo.

“Si es un secreto, no lo diré, pero si apuntas a una zona pequeña, tendrás que depender de un tirador excepcional, y todo se vendrá abajo si el balón no llega a esa zona. Por lo tanto, existen diferentes enfoques según las características de los jugadores. La clave está en aprovechar esas características”, explicó el experto, que sostiene que “después de siete u ocho encuentros, una combinación puede volver a funcionar”.

En cuanto a los intérpretes, la elección de los jugadores depende de una serie de atributos y destacó que la altura es tan preponderante. "Es un factor, entre otros, como la agresividad y la sincronización. Pero un jugador alto, agresivo y con buena sincronización es perfecto. Por ejemplo, en nuestro equipo, Gabriel Martinelli tiene una sincronización excelente, es dinámico, agresivo, seguro de sí mismo y quiere marcar. A veces, los jugadores con menos movilidad no aprovechan su altura. Así que no es suficiente por sí sola”, precisó Jover, en diálogo con un medio deportivo francés.

En cuanto a la influencia del VAR (Árbitro Asistente de Video) en las tácticas a balón parado, en el reportaje con L'Équipe remarcó que dificultó el aprovechamiento de las situaciones de offside, especialmente en los tiros libres. "A menudo están al límite y ahora, con una precisión de centímetros, puede resultar muy caro", explicó.

El nuevo estilo de cara al partido con el Atlético Madrid

La pelota parada fue el gran aliado del Arsenal a lo largo de toda la temporada, pero en las últimas semanas –el peor momento del equipo en el año– le venía dando la espalda. Sin embargo, Nico Jover volvió a hacer su magia en el partido contra el Newcastle.

El último fin de semana, el gol no llegó mediante sus habituales bloqueos y centros al área chica: Madueke tiró un centro raso al primer palo para Havertz; el alemán se dio vuelta y descargó para que Eberechi Eze le pegue desde fuera del área.

“Creíamos que era correcto probar algo distinto por su físico y la forma en la que se han adaptado a nosotros en los balones parados. Cuando lo probamos por primera vez, la gente no estaba segura y no funcionó. Pero tuvimos el valor de hacerlo de nuevo y salió bien. Tomamos decisiones y fuimos recompensados”, analizó Arteta al finalizar el encuentro.

“Ese crédito es para Nico (Jover) y todo el personal que puso tanto esfuerzo, entusiasmo y pasión en esto”, remarcó un Mikel Arteta “feliz por el hermoso viaje a Madrid” que tiene por delante su Arsenal.

En una eliminatoria que podría decidirse por pequeños detalles en busca de un puesto en la final, el equipo inglés reactivó su arma más letal y llega al Metropolitano con nuevas variantes.

Todos los goles de pelota parada del Arsenal en la temporada