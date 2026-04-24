Pasaron poco más de cuatro años desde aquel 31 de marzo de 2022, fecha en la que el VAR (Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés) comenzó a utilizarse en el fútbol argentino. Con la promesa de "traer transparencia" de Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, se esperaba que esta nueva herramienta funcione para reducir las polémicas durante los partidos; sin embargo, los constantes cambios en su utilización y la diferencia en los criterios al sancionar infracciones o repartir tarjetas causaron que su credibilidad esté, en la actualidad, en constante jaque. Lo más llamativo es que la llegada del VAR cambió la manera en la toma de decisiones de los árbitros, ya que el VAR tomó principal protagonismo. Eso se aprecia con claridad en el actual desarrollo del Torneo Apertura 2026.

El equipo de deportes de El Destape recopiló información acerca de los 51 penales que se patearon hasta el momento en el campeonato local, justo antes de la última fecha de la fase regular y previo al duelo entre Defensa y Justicia y Boca Juniors en Florencio Varela. Sobre esta cantidad, el dato que llama particularmente la atención es que 29 de ellos (más de la mitad, apenas por encima del 55%) no fueron cobrados en primera instancia por los árbitros. Sino que fueron sancionados luego de que el VAR los llame y exista una revisión en la asistencia.







El VAR, bajo la lupa: cómo se sancionan los penales en el fútbol argentino

En líneas generales, la mayoría de los árbitros en el fútbol argentino se inclinan por apoyarse en la revisión de video antes de cobrar la pena máxima. Algunos, como son los casos de Bryan Ferreyra o Ariel Penel (ambos pitaron tres penales en lo que va del torneo), acudieron siempre a la cabina antes de definir su decisión; también Darío Herrera o Felipe Viola fueron en dos de las tres ocasiones que decretaron penal. Herrera, encargado de dirigir el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, quedó en el centro de la polémica el pasado fin de semana: a pesar de que estuvo correcto en la mano de Lautaro Rivero que derivó en el gol de Leandro Paredes desde los doce pasos, no sancionó el empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta sobre el final del encuentro. Héctor Paletta, desde Ezeiza, tampoco lo llamó para revisar.

Los tres árbitros que más penales sancionaron a lo largo de estas 15 fechas fueron Nicolás Ramírez, Andrés Merlos y Pablo Dóvalo, con cuatro cada uno. Si bien tanto Ramírez como Merlos se apoyaron dos veces en la revisión en video, Dóvalo lo hizo apenas en una ocasión; el juez de 49 años es uno de los que mayor "confianza" demuestra al cobrar la pena máxima, una actitud que se repitió también en el Apertura y Clausura 2025.

Son pocos quienes siguen la tendencia de Dóvalo: Leandro Rey Hilfer, Sebastián Martínez Beligoy, Bruno Amiconi y Luis Lobo Medina también cuentan con un "historial" a favor, aunque acudieron al menos una vez a la cabina para corregir su cobro. Sin contar a Fernando Espinoza y Daniel Zamora, que apenas dieron un tiro desde los doce pasos en una sola ocasión en este Apertura, ningún otro árbitro del fútbol argentino no fue al VAR al menos una vez para sancionar un penal en esta temporada.

El hecho de que los referís deban revisar una acción no es necesariamente malo de por sí. Sin embargo, la estadística de que más de la mitad de los penales se cobren a instancias del VAR despierta el interrogante: ¿no se cobraron porque no fueron advertidos en primera instancia o porque, ante la duda, los árbitros "descansan" en la seguridad de poder ver nuevamente la acción? A pesar de que fue consultado por este medio, Beligoy, director nacional de arbitraje, no respondió a la consulta acerca de si hay una bajada de línea desde el organismo acerca de este tipo de situaciones.

La primera posibilidad plantea un serio problema de preparación de los cuerpos arbitrales, cuya imagen se encuentra ya bastante erosionada ante la opinión pública. Si más de la mitad de los penales que ocurren en la Primera División del fútbol argentino no se cobran por omisión, no sólo es signo de una falencia grave de los colegiados en lo que respecta a formación y lectura de los momentos del juego, sino que también alimenta la desconfianza en el resto de las categorías o en otras competencias como la Copa Argentina, certámenes en los que el VAR no puede utilizarse.

Por otra parte, el segundo escenario confirmaría la existencia de una directiva (aunque sea implícita) de esperar a la revisión para realizar un cobro definitivo, pero contradeciría a las más recientes modificaciones de la DNA sobre la utilización de la tecnología, que tienen el objetivo de agilizar el juego y no atentar contra el ritmo de los partidos. Si se espera que los árbitros tomen decisiones en menor tiempo y que las intervenciones del VAR sean más acotadas, ¿por qué se los instaría a no cobrar una infracción observable en primera instancia?

La pregunta queda sin respuesta de momento, aunque la estadística persiste. De cara a la última fecha del Torneo Apertura 2026 y el inminente comienzo de los playoffs para definir un nuevo campeón en el fútbol argentino, resta saber si los encargados del arbitraje unificarán criterios para brindarle mayor seguridad a los árbitros dentro del terreno de juego y para restaurar, al menos en parte, la credibilidad del VAR como herramienta para los clubes y los hinchas.

LOS PENALES REVISADOS

* Central Córdoba (SdE) (V) vs. Defensa y Justicia - Michel Santos ✅ - Cobrado con VAR (Bryan Ferreyra)

* Unión de Santa Fe (L) vs. Deportivo Riestra - Marcelo Estigarribia ✅ - Sin VAR (Darío Herrera)

* Unión de Santa Fe (L) vs. Gimnasia (M) - Marcelo Estigarribia ✅ - Sin VAR (Nazareno Arasa)

* Unión de Santa Fe vs. Independiente - Cristian Tarragona ✅ - Sin VAR (Andrés Merlos)

* Defensa y Justicia (V) vs. Independiente - Aarón Molinas ✅ - Cobrado con VAR (Sebastián Martínez Beligoy)

* Defensa y Justicia (V) vs. San Lorenzo - Aarón Molinas ✅ - Cobrado con VAR (Pablo Dóvalo)

* Defensa y Justicia (L) vs. Belgrano - Aarón Molinas ✅ - Cobrado con VAR (Nicolás Lamolina)

* Defensa y Justicia (L) vs. Estudiantes de La Plata - Rubén Botta ❌ - Cobrado con VAR (Ariel Penel)

* Boca Juniors (L) vs. Newell's Old Boys - Leandro Paredes ✅ - Cobrado con VAR (Darío Herrera)

* Boca Juniors (V) vs. River Plate - Leandro Paredes ✅ - Cobrado con VAR (Darío Herrera)

* Boca Juniors (L) vs. Independiente - Milton Giménez ✅ - Cobrado con VAR (Andrés Merlos)

* Instituto de Córdoba (L) vs. Atlético Tucumán - Alex Luna ✅ - Sin VAR (Fernando Espinoza)

* Instituto de Córdoba (L) vs. Central Córdoba (SdE) - Alex Luna ✅ - Sin VAR (Leandro Rey Hilfer)

* Instituto de Córdoba (L) vs. Lanús - Franco Jara ✅ - Cobrado con VAR (Bryan Ferreyra)

* Instituto de Córdoba (V) vs. Gimnasia (M) - Franco Jara ❌ - Cobrado con VAR (Luis Lobo Medina)

* San Lorenzo (L) vs. Lanús - Alexis Cuello ✅ - Sin VAR (Pablo Dóvalo)

* San Lorenzo (L) vs. Defensa y Justicia - Alexis Cuello ❌ - Cobrado con VAR (Pablo Dóvalo)

* Newell's Old Boys (V) vs. Deportivo Riestra - Ignacio Ramírez ✅ - Sin VAR (Luis Lobo Medina)

* Independiente (L) vs. Defensa y Justicia - Gabriel Ávalos ✅ - Sin VAR (Sebastián Martínez Beligoy)

* Independiente (L) vs. Unión de Santa Fe - Gabriel Ávalos ✅ - Sin VAR (Andrés Merlos)

* Vélez Sarsfield (V) vs. Tigre - Braian Romero ✅ - Sin VAR (Leandro Rey Hilfer)

* Platense (V) vs. Talleres de Córdoba - Ignacio Vázquez ✅ - Cobrado con VAR (Andrés Gariano)

* Lanús (L) vs. Newell's Old Boys - Walter Bou ✅ - Sin VAR (Bruno Amiconi)

* Atlético Tucumán (L) vs. Estudiantes (RC) - Leandro Díaz ✅ - Sin VAR (Daniel Alberto Zamora)

* Atlético Tucumán (L) vs. Huracán - Leandro Díaz ✅ - Cobrado con VAR (Felipe Viola)

* Atlético Tucumán (V) vs. Independiente Rivadavia - Leandro Díaz ✅ - Cobrado con VAR (Bryan Ferreyra)

* Atlético Tucumán (L) vs. Aldosivi - Leandro Díaz ❌ - Sin VAR (Felipe Viola)

* Atlético Tucumán (L) vs. Belgrano - Martín Benítez ✅ - Sin VAR (Andrés Gariano)

* Barracas Central (L) vs. Sarmiento - Rodrigo Insúa - ✅ - Cobrado con VAR (Ariel Penel)

* Barracas Central (L) vs. Deportivo Riestra - Rodrigo Insúa - ✅ - Cobrado con VAR (Bruno Amiconi)

* Sarmiento (L) vs. Aldosivi - Junior Marabel ✅ - Sin VAR (Bruno Amiconi)

* Sarmiento (L) vs. Estudiantes (RC) - Junior Marabel ✅ - Cobrado con VAR (Juan Pablo Loustau)

* Sarmiento (L) vs. Banfield - Diego Churín ✅ - Sin VAR (Sebastián Martínez Beligoy)

* Huracán (L) vs. Rosario Central - Jordy Caicedo ✅ - Cobrado con VAR (Fernando Echenique)

* Huracán (L) vs. River Plate - Jordy Caicedo ✅ - Sin VAR (Nicolás Ramírez)

* Huracán (V) vs. Atlético Tucumán - Jordy Caicedo ✅ - Cobrado con VAR (Felipe Viola)

* Aldosivi (V) vs. Gimnasia - Federico Gino ✅ - Cobrado con VAR (Juan Pafundi)

* Belgrano (L) vs. Racing - Nicolás Fernández ❌ - Cobrado con VAR (Andrés Merlos)

* Belgrano (V) vs. Huracán - Lucas Passerini ❌ - Cobrado con VAR (Ariel Penel)

* Racing (V) vs. Banfield - Adrián Martínez ✅ - Sin VAR (Pablo Dóvalo)

* Racing (V) vs. Independiente - Adrián Martínez ❌ - Cobrado con VAR (Leandro Rey Hilfer)

* Rosario Central (L) vs. Belgrano - Ángel Di María ✅ - Cobrado con VAR (Yael Falcón Pérez)

* Rosario Central (L) vs. Atlético Tucumán - Alejo Véliz ❌ - Cobrado con VAR (Nicolás Ramírez)

* Gimnasia (L) vs. Estudiantes (RC) - Marcelo Torres ✅ - Sin VAR (Luis Lobo Medina)

* Gimnasia (L) vs. Aldosivi - Marcelo Torres ✅ - Sin VAR (Juan Pafundi)

* Argentinos Juniors (L) vs. Lanús - Nicolás Oroz ✅ - Cobrado con VAR (Nicolás Lamolina)

* Argentinos Juniors (L) vs. Platense - Alan Lescano ✅ - Cobrado con VAR (Fernando Echenique)

* Argentinos Juniors (V) vs. Estudiantes (RC) - Tomás Molina ❌ - Cobrado con VAR (Jorge Baliño)

* River Plate (V) vs. Estudiantes (RC) - Gonzalo Montiel ✅ - Cobrado con VAR (Nazareno Arasa)

* River Plate (V) vs. Huracán - Gonzalo Montiel ✅ - Cobrado con VAR (Nicolás Ramírez)

* River Plate (V) vs. Huracán - Juan Fernando Quintero ❌ - Sin VAR (Nicolás Ramírez)

