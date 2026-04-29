Atlético Madrid vs. Arsenal por Champions League: hora, TV en vivo, streaming y formaciones

El Atlético Madrid de Julián Álvarez buscará volver a una final de la Champions League después de ocho años cuando reciba al Arsenal este miércoles, en lo que será la ida de las semifinales del torneo más importante de Europa. El equipo de Diego Simeone, que viene de cortar una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en La Liga, se medirá ante el único equipo que se mantiene invicto en esta edición de la Champions, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la temporada.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Arsenal, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Arsenal?

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League se jugará este miércoles 29 de abril de 2025, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será el neerlandés Danny Makkelie.

El conjunto colchonero llega a este compromiso tras conseguir una importante victoria por 3-2 ante el Athletic Bilbao en La Liga durante el fin de semana. Este triunfo fue fundamental para cortar una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas en el campeonato español y consolidar su posición en los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

Los dirigidos por Diego Simeone están disputando su séptima semifinal europea en la historia del club y la primera desde la temporada 2016-17. Para llegar a esta instancia, el Atlético eliminó al Barcelona en los cuartos de final con un marcador global de 3-2, en una serie que demostró la capacidad competitiva del equipo en los momentos decisivos.

El Atlético de Madrid ha exhibido una impresionante efectividad ofensiva en esta edición de la Champions League, estableciendo un récord histórico del club con 34 goles anotados en el torneo. Esta cifra supera su anterior mejor marca de 26 tantos conseguida en la campaña 2013-14. Los rojiblancos han encontrado el camino del gol en cada uno de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones, demostrando una regularidad ofensiva que será clave ante el Arsenal.

Por su parte, el Arsenal llega a esta semifinal como el único equipo invicto en la presente edición de la Champions League, con un impresionante registro de 10 victorias y 2 empates en 12 encuentros. Los Gunners lideraron la fase de liga con un récord perfecto de ocho triunfos en ocho partidos, una hazaña que refleja su dominio en el torneo.

El equipo de Mikel Arteta se clasificó a esta instancia tras superar al Sporting Lisboa por un marcador global de 1-0 en los cuartos de final. Además, los londinenses vienen de cortar su propia racha negativa de cuatro derrotas al vencer 1-0 al Newcastle United en la Premier League, resultado que les permitió mantener una ventaja de tres puntos sobre el Manchester City en la cima de la tabla inglesa.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Arsenal, que venció de manera contundente por 4-0 al Atlético en la fase de liga de esta misma Champions League, cuando se enfrentaron en el Emirates Stadium. Sin embargo, los colchoneros tienen un antecedente favorable en eliminatorias directas: en las semifinales de la Europa League 2017-18, el Atlético eliminó al Arsenal con un marcador global de 2-1. Además, el conjunto madrileño mantiene un sólido récord en el Metropolitano contra equipos ingleses, habiendo perdido solamente dos de sus últimos 18 encuentros como local ante rivales de la Premier League.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Arsenal

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Lisandro Hincapié; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, deberá afrontar este encuentro con algunas bajas importantes. Pablo Barrios está descartado por una lesión en los isquiotibiales, mientras que José María Giménez tampoco estará disponible por problemas musculares. Ademola Lookman (muscular) y David Hancko (tobillo) son duda y serán evaluados antes del partido. Además, Julián Álvarez, quien ha sido vinculado con el Arsenal en el mercado de pases, arrastra molestias físicas aunque se espera que pueda estar disponible para iniciar el encuentro.

El entrenador argentino podría optar por alinear a Álvarez en el ataque junto a Antoine Griezmann, aunque Alexander Sorloth, autor de un doblete ante el Athletic Bilbao, también es una opción para acompañar al francés. En el centro del campo, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza o Marcos Llorente podrían ocupar el lugar de Barrios junto a Koke. Llorente también es candidato para jugar como lateral derecho, aunque Nahuel Molina tiene más posibilidades de ser titular en esa posición.

Por el lado del Arsenal, Mikel Arteta tampoco cuenta con todo su plantel disponible. Mikel Merino (pie) y Jurrien Timber (tobillo) están lesionados y no podrán participar, mientras que Riccardo Calafiori (golpe) difícilmente llegue a este compromiso. Kai Havertz y Eberechi Eze (ambos con problemas musculares), así como Martin Zubimendi (enfermedad), serán evaluados tras abandonar el partido ante el Newcastle.

La gran noticia para los Gunners es el posible regreso de Bukayo Saka como titular en la banda derecha, después de más de un mes recuperándose de una lesión. El extremo inglés ingresó desde el banco contra el Newcastle y causó un impacto notable, por lo que Arteta podría darle la titularidad. Viktor Gyokeres está listo para liderar el ataque en lugar de Havertz, mientras que en la banda izquierda podría jugar Gabriel Martinelli o Leandro Trossard, dependiendo del estado físico de Eze.

Atlético de Madrid vs. Arsenal: ficha técnica