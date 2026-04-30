Comienza Congreso de la FIFA en Canadá, con ausencia de Irán

76º Congreso de la FIFA

El Congreso de la FIFA se inauguró el jueves sin Irán, una ausencia que pone ‌de manifiesto las tensiones ‌geopolíticas y los problemas logísticos que se ciernen sobre el Mundial que comienza dentro de pocas semanas.

Los responsables de la Federación de Fútbol de Irán, incluido el presidente Mehdi Taj, tenían previsto asistir al encuentro, pero dieron media vuelta en el aeropuerto de Toronto ​tras lo que ⁠Teherán calificó de "comportamiento inaceptable" por parte de las ‌autoridades de inmigración canadienses, a pesar de viajar ⁠con visas válidas.

Una fuente con ⁠conocimiento directo del asunto declaró a Reuters que podrían haber asistido al Congreso de la FIFA dos miembros ⁠de la delegación, pero decidieron no hacerlo después ​de que a uno de ellos ‌se le denegara la entrada ‌a Canadá.

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No se dispusieron asientos para Irán en el ⁠Centro de Convenciones de Vancouver, según pudo comprobar un reportero de Reuters, mientras que 210 de las 211 federaciones miembro figuraban como presentes.

Las autoridades canadienses ​afirmaron que ‌las decisiones sobre la entrada se tomaban caso por caso y reiteraron que las personas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que Ottawa designa como organización terrorista, no son ⁠admisibles. Taj es un antiguo miembro de ese cuerpo.

El incidente deja a una de las delegaciones más delicadas políticamente ausente de la reunión anual de la FIFA, privando al congreso de la representación directa de un país cuya presencia en el Mundial ya está dando forma a las ‌discusiones entre bastidores.

La Copa del Mundo ampliada a 48 equipos, coorganizada por Canadá, Estados Unidos y México, exigirá que las selecciones, los oficiales y el personal de apoyo se desplacen repetidamente entre jurisdicciones, lo que plantea la ‌posibilidad de que las restricciones de visas o las fricciones diplomáticas puedan complicar la planificación para ciertas naciones.

Irán está clasificado ‌al torneo, ⁠pero su participación ha estado plagada de dificultades, ya que Teherán ha solicitado sedes ​alternativas para los partidos en territorio estadounidense. La FIFA rechazó el pedido, insistiendo en que el calendario se mantendrá.

Con información de Reuters