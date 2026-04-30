Una figura de El Trece confirmó su romance con un músico.

El año pasado tuvo lugar una ruptura que sorprendió a muchos: la de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, luego de 18 años de matrimonio. Ambos decidieron tomar caminos separados y encontrar el amor en otras personas, algo que logró de forma más rápida él, quien al poco tiempo hizo oficial su vínculo con Dai Fernández.

Y tal parece que el turno le llegó a la actriz. Tras rumores iniciales que dejaban entrever una relación que iba floreciendo, la mujer del espectáculo decidió dar por terminado el misterio y subir a sus redes sociales imágenes con la nueva persona que es parte de su vida: Seven Kayne, un reconocido trapero argentino de 26 años.

Gimena Accardi blanqueó su romance con Seven Kayne

Ambos se conocieron por TILF, la primera serie vertical de Olga en la cual son protagonistas. La producción tiene tintes eróticos y juega con la pasión, algo que ambos supieron retratar muy bien, a tal punto que eso habría traspasado la pantalla de los celulares para concretarse fuera de la ficción.

La primera pista fue una foto que se viralizó de ambos en un boliche. De las dudas, se avanzó a la certeza: Gimena Accardi compartió en los últimos días diferentes postales en la costa atlántica, en compañía de Joaquín Cordovero (nombre real de Seven Kayne).

“Entre el Atlántico y un lago encontré un nuevo paraíso donde todo fue paz. Qué hermosura. Si pueden, vivan esta experiencia”, expuso feliz ella, en un posteo donde aparece el artista. También lo hizo protagonista en una historia donde lo enfoca tocando la guitarra en cuero; otra lanzándose a la pileta y una más de él sonriente. Como frutilla del pastel, en una postal se observa la silueta de ambos tomados de la mano.