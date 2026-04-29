Libros por menos de $10.000: el stand que es furor en la Feria del Libro por sus promociones (Foto: GCBA)

La Feria del Libro en Buenos Aires suele contar con diferentes ofertas para llevarse al menos un ejemplar sin gastar tanto. Entre las distintas propuestas de esta edición, se destaca el stand de la editorial Dickens: ofrece libros por menos de $10.000 y diferentes promociones para llevar tres ejemplares a precios muy baratos.

Feria del Libro: qué promociones ofrece Dickens

Bajo el lema de "libros al alcance de todos", el stand de la editorial Dickens ofrece precios imposibles en ejemplares de diferente género, como poesía, juveniles, historia, literatura, música, clásicos, teatro, de cocina, entre muchos otros. Hay libros por $10.000, $8.000 y hasta $6.000. Entre las promociones que se destacan hay mesas con promociones que permiten llevarte ejemplares por solo $5000:

Dos libros por $10.000

Tres libros por $20.000

Tres libros por $25.000

Según explicaron desde la editorial, se trata de libros nuevos y recién stockeados, pero de saldo. Es decir, ejemplares sobrantes de ediciones anteriores o excedente de producción que se liquidan a un menor precio.

Ubicación del stand de Dickens: 1323, Pabellón Verde de la Feria del Libro, en La Rural.

Aprovechá las ofertas de Dickens online

Las personas que no puedan visitar la Feria del Libro, ya sea por falta de tiempo o por encontrarse en otro lugar, personas de todo el país pueden aprovechar los mismos descuentos en esos ejemplares online. Ya que la editorial lanzó la misma promoción en su página oficial.

Si bien los envíos tienen un costo adicional que puede elevar el gasto, los libros se pueden retirar sin costo por el local de Capital Federal (Av. Corrientes 1375).

Las promociones se encuentran también en la página web de la editorial (Foto: Facebook/Dickens)

¿Hasta cuándo estará la Feria del Libro?

La edición 50° de la Feria del Libro se desarrollará en el predio de La Rural hasta el lunes 11 de mayo. Este año las entradas se pueden adquirir en la boletería del predio o a través del sitio oficial del evento, aunque hay determinados grupos o en días específicos en los que se puede ingresar gratis.