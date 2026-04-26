Feria del Libro 2026: las personas que pueden entrar gratis y cuándo

La edición 50° de la Feria del Libro en Buenos Aires se desarrollará en el predio de La Rural hasta el lunes 11 de mayo. El evento se consolidó como uno de los grandes espacios en la región para los autores, editoriales y miles de visitantes que exploran el mundo literario y participan de talleres y actividades de manera gratuita.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del predio o a través del sitio oficial del evento, pero también existe la posibilidad de ingresar a la Feria del Libro 2026 gratis. Este beneficio aplica para determinados grupos y en días específicos.

Los horarios para ingresar a la feria y disfrutar de sus actividades son de lunes a viernes de 14 a 22 y sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas.

¿Quiénes entran gratis a la Feria del Libro 2026?

Quienes podrán pasar directamente en cualquiera de los ingresos habilitados son:

Menores de hasta 12 años inclusive: ingresan gratis todos los días, acompañados por un adulto.

ingresan gratis todos los días, acompañados por un adulto. Personas con discapacidad y un acompañante: ingresan gratis todos los días. Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital.

ingresan gratis todos los días. Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital. Docentes de todos los niveles: ingresan gratis todos los días. Deben presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital.

ingresan gratis todos los días. Deben presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital. Pase Cultural: presentando el Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires se ingresa gratis todos los días.

De lunes a viernes sin cargo ingresan:

Jubilados y pensionados: ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital.

ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital. Estudiantes de todos los establecimientos y niveles: ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar libreta, certificado o constancia que acredite condición, en soporte físico o digital.

ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar libreta, certificado o constancia que acredite condición, en soporte físico o digital. Grupos o delegaciones de instituciones educativas: ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo) solicitando previamente la visita a través de este formulario.

Fechas especiales para ingresar sin cargo:

Día del Banco Provincia: miércoles 6 de mayo, ingreso gratuito presentando la App Cuenta DNI, tarjeta de crédito o débito del Banco Provincia.

miércoles 6 de mayo, ingreso gratuito presentando la App Cuenta DNI, tarjeta de crédito o débito del Banco Provincia. Ingreso gratis de 20:00 a 22:00: lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril; lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de mayo.

Precio de las entradas para la Feria del Libro 2026

Las entradas de lunes a jueves cuestan $ 8000 y permiten una única visita a la feria. Es la opción más económica para ingresar en la semana, cuando la cantidad de público es menor.

Los días sábados, domingos y feriados el precio de las entradas tiene un costo de $ 12.000. También permite un ingreso único a la feria, pero en día de mayor concurrencia.

Y la última opción de entradas es el pase de tres días, que permite ingresar a la feria en tres días diferentes y tiene un costo de $ 18.000. Esta opción es ideal para quienes desean recorrer el evento con más tiempo o asistir a varias charlas.

¿Dónde comprar las entradas para la Feria del Libro 2026?

Hay dos opciones para comprar las entradas: