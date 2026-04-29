Hakimi del PSG se perderá la vuelta de semifinal de Liga de Campeones por una lesión en el muslo

FOTO DE ARCHIVO: Liga de Campeones de la UEFA - Semifinal - Partido de ida - Paris Saint-Germain vs. Bayern de Múnich

​El lateral derecho Achraf Hakimi del París Saint-Germain se perderá ‌el partido ‌de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich la próxima semana debido a una lesión en el muslo, ​informó el ⁠miércoles el club francés.

Hakimi ‌cayó al suelo agarrándose ⁠el muslo derecho durante ⁠la victoria por 5-4 del martes en el partido de ida ⁠en París, en el ​que asistió a Khvicha ‌Kvaratskhelia para que ‌marcara el cuarto gol del ⁠PSG. El internacional marroquí estará de baja durante las próximas semanas, agregó el club ​en un ‌comunicado.

El jugador de 27 años completó el partido, ya que el PSG había agotado sus cambios mientras ⁠se aferraba a sostener la ventaja de un gol para partido de vuelta del próximo miércoles.

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El portero Lucas Chevalier, que jugó por última vez con el PSG ‌en enero, también sufrió una lesión en el muslo durante el entrenamiento del miércoles por la mañana y se perderá las próximas ‌semanas, añadió el campeón de Europa.

El PSG, líder de la Ligue ‌1, recibirá ⁠al Lorient el sábado antes de volar a ​Múnich.

Con información de Reuters