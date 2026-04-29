Hakimi del PSG se perderá la vuelta de semifinal de Liga de Campeones por una lesión en el muslo

El lateral derecho Achraf Hakimi del París Saint-Germain se perderá el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich la próxima semana debido a una lesión en el muslo, informó el miércoles el club francés.
Hakimi cayó al suelo agarrándose el muslo derecho durante la victoria por 5-4 del martes en el partido de ida en París, en el que asistió a Khvicha Kvaratskhelia para que marcara el cuarto gol del PSG. El internacional marroquí estará de baja durante las próximas semanas, agregó el club en un comunicado.
El jugador de 27 años completó el partido, ya que el PSG había agotado sus cambios mientras se aferraba a sostener la ventaja de un gol para partido de vuelta del próximo miércoles.
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El portero Lucas Chevalier, que jugó por última vez con el PSG en enero, también sufrió una lesión en el muslo durante el entrenamiento del miércoles por la mañana y se perderá las próximas semanas, añadió el campeón de Europa.
El PSG, líder de la Ligue 1, recibirá al Lorient el sábado antes de volar a Múnich.
Con información de Reuters