Conflicto por la minería en Fiambalá: advierten que Jalil "abre la puerta" para el saqueo

El avance de la minería en Fiambalá por decisión del gobierno de Raúl Jalil quebró la paz social en Catamarca. Un derrame de salmuera en el proyecto de litio Tres Quebradas volvió a encender las alarmas ambientales: vecinos y organizaciones denuncian que el incidente pone en riesgo directo a familias y al río, fuente clave de agua para la comunidad. Beatriz “Ketty” Perea, integrante de la Asamblea Fiambalá Despierta, aseguró en declaraciones para El Destape que "lo económico prevalece por encima de la vida de las comunidades".

Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su plan motosierra sobre las transferencias a las provincias y el consumo interno se desploma a niveles históricos, el mandatario catamarqueño parece haber apostado todas sus fichas a una sola carta: la minería. Sin embargo, lo que el oficialismo provincial vende como un modelo de éxito, funciona como una condena disfrazada de crecimiento.

En las últimas semanas, vecinos y organizaciones nucleadas en la Asamblea Ambiental de Fiambalá iniciaron medidas de fuerza para visibilizar su rechazo a distintos proyectos en la región. La iniciativa de la empresa Zijin-Liex es uno de los tantos casos que ponen en duda el equilibrio entre el desarrollo extractivo y la protección de ecosistemas.

Catamarca cuenta con áreas protegidas, incluyendo el sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, que abarca más de 40 humedales. No obstante, desde la gestión de Jalil sostienen que en dicho convenio no se expresa que la actividad minera está prohibida en el sitio. "Ketty" Perea advirtió que el gobernador "abre la puerta para que las empresas extranjeras ingresen en el territorio y saqueen".

En diciembre pasado, el Ministerio de Minería aprobó una ampliación del proyecto chino para triplicar la extracción de de litio: de 20 mil toneladas pasarían a 60 mil. La ambientalista contó que, ante de la autorización, se realizó una charla técnica y una “supuesta audiencia pública” que resultó un “circo montado” para que las autoridades se jacten de que hubo “participación de la comunidad”.

“Desde el gobierno de Jalil aseguran que hay transparencia y minería controlada, pero quienes vivimos en el territorio podemos ver que eso no es así porque hay vía libre para hacer lo que quieren”, apuntó en declaraciones para este medio. La asamblea Fiambalá Despierta advierte sobre posibles impactos en la salud y el acceso al agua. “No sabemos qué químicos están lanzando ni cuáles son las condiciones de almacenamiento”, señalaron referentes locales.

El foco de las críticas también apunta a la falta de transparencia en la gestión provincial y al presunto beneficio personal. Según "Ketty", existe un entramado donde el poder político y el minero se confunden: "Es tanta la corrupción que hay en nuestra provincia que todas las empresas subcontratistas están relacionadas con el entorno político de Jalil", apuntó.

Cabe destacar que el Gobierno nacional contó con el acompañamiento del gobierno de Jalil tanto en el proyecto de la Ley de Glaciares como en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Es por esto que, desde la Asamblea Ambiental, remarcaron que el pedido central es frenar la expansión de la minería en territorios donde, aseguran, no existe “licencia social”.

Minera china provocó un desastre ambiental por derrame de salmuera

El episodio grave reciente ocurrió durante la madrugada del 25 de marzo, cuando un camión de la empresa china que transportaba salmuera perdió el control y volcó su carga a pocos metros de viviendas rurales. Según los testimonios, el líquido quedó a 50 metros de la casa de dos vecinos, quienes alertaron sobre el posible impacto inmediato en el entorno.

Perea detalló que el derrame se produjo sobre una vertiente que corre sobre la vega de Chascuil y desemboca en el río que trae el agua al pueblo de Fiambalá y que también abastece a otros pueblos como Tinogasta e incluso algunas localidades de la provincia de La Rioja.

“Ketty” aseguró que la gravedad no es solo por el hecho de no saber hasta dónde llegó la salmuera, sino que esta mezcla líquida “viene concentrada con algunos químicos” para su procesamiento final. Y graficó: “Cerca de ese lugar hay una familia que cría animales y se vio muy damnificada por este derrame porque sus vacas, cabras, chanchos y demás se pastan en las vegas”.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, este sería el tercer derrame en apenas siete meses, aunque los anteriores no habrían sido reconocidos oficialmente por las autoridades provinciales. Pese a que la gestión provincial había mantenido una postura distante frente a los reclamos ambientales, la magnitud de la protesta y su impacto territorial llevaron al mandatario a presentarse en la zona, donde mantuvo un encuentro con manifestantes y recibió un petitorio con demandas concretas.

Tras el incidente, el Ministerio de Minería de Catamarca determinó la responsabilidad de la compañía Zijin-Liex e impuso una multa superior a los $254 millones, además de un apercibimiento formal. El informe oficial señaló fallas en seguridad operativa, capacitación del personal y medidas de prevención, aunque concluyó que el impacto habría sido “acotado, transitorio y reversible” tras las tareas de contención.

La integrante de la Asamblea Fiambalá Despierta aseguró que "no llega un peso al pueblo" de esa sanción económica porque "esos fondos los tiene la provincia" y el gobernador es quien "maneja a gusto y paladar ese dinero". En tanto, algunos concejales propusieron destinarla a instituciones civiles y clubes de la localidad.