Senadores aliados pidieron respuestas a Caputo por la "motosierra" en la obra pública

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a un grupo de senadores de La Libertad Avanza (LLA) y la oposición no peronista. El titular del Palacio de Hacienda tuvo que escuchar los reclamos de los legisladores sobre obras paradas en sus respectivas provincias, en la previa al debate en comisiones mañana de un pedido de pago a dos fondos buitres, que en total suman U$S 171 millones.

Caputo recibió a la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y los senadores Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), Julieta Corrozza (La Neuquinidad), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Beatríz Ávila (Independencia).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Quien divulgó el encuentro fue Bullrich, que a través de su cuenta de X informó que con Caputo, su equipo, y los senadores analizaron "el avance de las obras estratégicas en cada provincia, la situación de las economías regionales y sus principales desafíos" y, según reportó, coincidieron "en la importancia de sostener el equilibrio fiscal, condición indispensable para ordenar la Argentina y consolidar el progreso de todos los argentinos"

"Este Senado de la Nación está haciendo historia: aprobamos leyes que durante años se debatieron y nunca avanzaron. Y quienes queremos lo mejor para el país estamos trabajando juntos para que este sea el Congreso más reformista de la historia", cerró.

Mañana a las 11.30, mientras del otro lado del edificio de Congreso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esté dando su informe de gestión en Diputados, con la presencia del propio Javier Milei, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión del Senado analizarán el acuerdo de conciliación entre la Argentina y dos "fondos buitre": Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

Fuentes al tanto del cónclave señalaron a El Destape que Caputo "explicó" el acuerdo de pago que se debatirá en el plenario de comisiones. "Habló de macroeconomía. Ellos son muy optimistas con la situación de los créditos", comentaron.

Otras voces informaron que los senadores le llevaron a Caputo los continuos reclamos por obra pública frenada en las provincias, o en algunos casos, que terminaron siendo financiada por las Gobernaciones, producto del plan de "motosierra" a la inversión estatal de Milei.

Los senadores presentes representaron a las provincias de Tucumán, Salta, San Luis, Misiones, Neuquén y Corrientes y, entre las obras frenadas, van desde rutas y autovías, hasta plantas depuradoras. Algunas de las voces citadas acotaron que se le planteó al titular del Palacio de Hacienda la "situación del PAMI" y en discapacidad. En ambos pedidos Caputo confirmó que se iban a hacer los pagos correspondientes.

Hay quienes señalan a Bullrich como la gestora de la reunión, por pedido de algunos de los senadores, que están dispuestos a acompañar el dictamen para el pago a los "buitres", pero requieren soluciones a las obras en su pago chico. "Es una deuda a la que se habían comprometido y no hubo respuesta", acotaron.

LLA necesita volver a acercar posiciones con los aliados en un Congreso, en el que el oficialismo no logra respaldo para iniciativas clave. El caso emblemático en la Cámara alta es el proyecto de ley de Reforma Electoral, que no tiene eco ni el radicalismo, el PRO, ni el bloques provinciales, que se rehusan a eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para dirimir candidaturas.