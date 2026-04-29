Un impresionante megaoperativo internacional en el marco de la investigación conocida como “Aliados de la Infancia”, encargados de averiguaciones de delitos de explotación sexual infantil, golpeó nuestro país y tuvo más de 250 allanamientos en 17 provincias y la Ciudad De Buenos Aires, que terminaron con 68 detenidos. El operativo se dio en forma simultánea en 18 países y dejó en total 80 detenidos por lo que más de un tercio de los investigados en la séptima etapa de estos operativos son de Argentina. La investigación que derivó en los operativos surge de un trabajo en conjunto entre el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, la Embajada estadounidense en nuestro país y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que fue representado por la fiscal especializada en cibercrimen Daniela Dupuy.

La operación policial se realizó de forma simultánea en 18 provincias argentinas, Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. Al tiempo que a nivel internacional hubo allanamientos en Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, México, España, Francia, El Salvador y Perú. En todos los operativos se secuestraron equipos electrónicos, computadoras y celulares, pero además hubo varios allanamientos en nuestro país donde se encontraron armas de fuego sin registrar, lo que suma en esos casos otro delito. Después de los allanamientos, las causas fueron calificadas con los delitos de por tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. Además, se notificó la formación de investigaciones por acoso digital, conocido como grooming.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Uno de los operativos que sorprendió ocurrió en el penal de Olmos, donde los investigadores llegaron para identificar la celda y los dispositivos electrónicos que podía tener un preso que fue identificado y reportado por agencias internacionales por tenencia y distribución de archivos de material de abuso sexual de niños y adolescentes.

Tras el análisis internacional y el trabajo de la Fiscal Dupuy, la notificación y los operativos en cada jurisdicción quedaron a cargo de las distintas áreas judiciales de las provincias involucradas. Así, el avance de cada expediente dependerá de la apertura de los materiales incautados y de las pericias tecnológicas llevadas adelante por distintas oficinas de cibercrimen. Mientras tanto, los especialistas insisten en que este tipo de delitos se está repitiendo cada vez más seguido y es urgente analizar y debatir la posibilidad de mejorar las distintas oficinas involucradas en las investigaciones y, por qué no, ampliar las escalas penales.

Fuentes oficiales destacaron que “Aliados por la Infancia” es una operación internacional coordinada desde la República Argentina que tiene por objetivo combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Esta investigación fue diseñada para investigar y perseguir delitos vinculados con la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, con acciones simultáneas en múltiples países.