Londres, encantado con la nueva estatua de Banksy de un hombre cegado por una bandera

Una estatua que representa a una persona bajando del pedestal mientras sostiene una bandera que le cubre el rostro, obra del artista callejero británico Banksy, se alza en Londres

Las autoridades londinenses dijeron el viernes que acogían con satisfacción una estatua instalada por el artista callejero Banksy, ‌en la que se ve ‌a un hombre cegado por una bandera que le ha golpeado en la cara, y que no tenían intención de retirarla.

La escultura, que lleva la firma de Banksy, es la primera obra de arte que el artista ha presentado desde que una investigación de Reuters en marzo reveló detalles sobre su verdadera identidad, ​la que se ⁠había mantenido en estricto secreto.

El abogado de Banksy, Mark Stephens, ‌había pedido a Reuters que no publicara la noticia, ⁠alegando que identificarlo interferiría con su ⁠arte y lo pondría en peligro.

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La estatua fue colocada cerca de The Mall, en el corazón ceremonial de Londres, desde un camión ⁠de plataforma baja, según un video publicado el jueves ​en la cuenta de Instagram del escurridizo artista ‌callejero.

La figura, vestida con traje y ‌con el rostro cubierto por la bandera ondeante, tiene un ⁠pie en el aire sobre el borde del pedestal, lo que sugiere que está a punto de caer.

La estatua está en una zona de la capital británica donde se encuentran los ​palacios reales ‌y los clubes de caballeros. Imita el estilo de las aledañas, entre ellas la del rey Eduardo VII a caballo, la de la enfermera Florence Nightingale y la del estadista Sidney Herbert.

Los comentarios en la página de ⁠Instagram de Banksy especulan con que la obra trata sobre el "patriotismo ciego".

AYUNTAMIENTO PROTEGERÁ LA ESTATUA

El Ayuntamiento de Westminster dijo el viernes que no retiraría la gran obra, que parece estar hecha de resina o fibra de vidrio.

"Damos la bienvenida a la última escultura de Banksy en Westminster, que supone una llamativa incorporación al vibrante panorama artístico público de ‌la ciudad", dijo un portavoz del ayuntamiento en un comunicado.

"Aunque hemos tomado medidas iniciales para proteger la estatua, por el momento seguirá siendo accesible para que el público la contemple y disfrute".

Banksy, cuyo nombre real es Robin Gunningham, comenzó a crear arte callejero en Bristol, al ‌oeste de Inglaterra, en la década de 1990, y en un principio fue considerado un vándalo por las autoridades.

Ahora se le considera un tesoro ‌nacional, y sus ⁠obras han generado millones de dólares en ventas.

Los gobiernos locales están ahora mucho más dispuestos a proteger ​su arte para intentar mantenerlo como atracción, pese a que en el pasado muchas de sus obras fueran objeto de actos de vandalismo.

Con información de Reuters