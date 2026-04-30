Qué es de la vida de Camila Bordonaba: la ex Rebelde Way que vive lejos de la fama

En 2009, en pleno auge de su carrera, tomó la decisión de alejarse de la televisión y del circuito mediático

El nombre de Camila Bordonaba volvió a instalarse en la conversación pública tras su inesperado regreso a los escenarios con Erreway. Ícono de una generación que creció con la televisión juvenil argentina, su historia despierta curiosidad por el rumbo que tomó luego de alejarse del centro mediático.

El salto a la fama de Camila Bordonaba en Rebelde Way

Rebelde Way fue uno de los fenómenos televisivos más importantes de principios de los 2000 y catapultó a Camila Bordonaba a la popularidad. En la ficción creada por Cris Morena, interpretó a Marizza, un personaje rebelde y carismático que rápidamente se ganó el cariño del público.

La serie se emitió entre 2002 y 2004 por Canal 9 y dio origen a la banda musical Erreway, que también integró. Antes de ese éxito, ya había tenido participaciones destacadas en producciones como Chiquititas, consolidando una carrera en ascenso dentro de la televisión.

Tras el fenómeno de Rebelde Way, continuó trabajando en ficciones como El patrón de la vereda, Gladiadores de Pompeya y Son de Fierro, manteniéndose vigente en la pantalla chica.

Por qué Camila Bordonaba se alejó de la televisión

En 2009, Camila Bordonaba tomó una decisión que sorprendió al ambiente artístico: retirarse de la televisión en pleno éxito. A partir de ese momento, eligió un cambio de vida radical, alejándose de la exposición mediática que había marcado su juventud.

Durante años, circularon versiones sobre su paradero, pero con el tiempo se confirmó que se había instalado en la Patagonia argentina. Allí comenzó a participar en proyectos culturales y comunitarios, entre ellos el espacio Cultural Mamanitas, donde desarrolló actividades vinculadas al arte y la expresión.

A pesar de recibir propuestas laborales con importantes ofertas económicas, mantuvo su postura de no regresar al circuito tradicional del espectáculo, priorizando una vida más conectada con sus intereses personales.

La nueva vida de Camila Bordonaba en la Patagonia

Lejos de las cámaras, Camila Bordonaba construyó un perfil bajo enfocado en el crecimiento personal y el trabajo colectivo. Su participación en iniciativas culturales refleja un interés por generar impacto desde otro lugar, más ligado a lo comunitario que a la fama.

En 2021, una carta enviada a su amigo Felipe Colombo permitió conocer parte de su mirada actual. “Elijo alejarme de la exposición que generan porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón”, expresó, dejando en claro su postura frente al mundo mediático.

En el mismo mensaje, también destacó el valor de seguir los propios sueños: “Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno y cada una pueda encontrar su propio camino”.

El regreso inesperado con Erreway

Tras más de una década fuera de los escenarios, su regreso junto a Erreway sorprendió a sus seguidores

Después de más de una década alejada de los escenarios, en 2025 Camila Bordonaba protagonizó un regreso que sorprendió a sus seguidores. De la mano de Cris Morena, volvió a reunirse con sus compañeros de Erreway para una gira internacional.

El reencuentro tuvo un inicio emotivo en el Arena de Santiago de Chile, donde la actriz y cantante se mostró visiblemente conmovida ante la recepción del público. La banda, que también integran Benjamín Rojas y Felipe Colombo, regresó a los escenarios tras 20 años, despertando la nostalgia de toda una generación.

Cambila Bordonaba, una figura que eligió otro camino

La historia de Camila Bordonaba se distingue dentro del mundo del espectáculo por una decisión poco frecuente: priorizar una vida alejada de la exposición constante. Su recorrido, desde el éxito masivo hasta el retiro voluntario, refleja una búsqueda personal que trasciende la fama.

Aunque su regreso con Erreway reavivó el interés del público, su presente continúa ligado a un estilo de vida más reservado. Una elección que, lejos de apagar su figura, la mantiene vigente desde un lugar diferente.