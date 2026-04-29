Húngaro Magyar dice que mantuvo conversaciones "fructíferas" sobre fondos con Von der Leyen

El nuevo primer ministro de Hungría, Magyar, se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Costa, en Bruselas.

​El ganador de las elecciones en Hungría, Peter Magyar, afirmó que el miércoles ‌mantuvo conversaciones "extremadamente constructivas ‌y fructíferas" con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre los fondos de la Unión Europea congelados, que, según afirmó, llegarán pronto al país.

La Comisión bloqueó el acceso a los fondos porque consideró ​que el ⁠Gobierno saliente de Viktor Orbán había incumplido ‌las normas comunitarias en materia de ⁠Estado de derecho.

Parte de ⁠los fondos congelados, como los 11.000 millones de euros (13.000 millones de dólares) del Fondo de Recuperación ⁠pospandémico, deben retirarse antes de mediados de ​agosto o se perderán de ‌forma irrevocable.

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Magyar escribió en ‌una publicación de Facebook tras su reunión ⁠con Von der Leyen que volvería a Bruselas durante la semana del 25 de mayo para cerrar un acuerdo político sobre ​los fondos ‌congelados.

"La Unión Europea no está imponiendo condiciones que vayan en contra de los intereses de nuestro país", escribió Magyar.

Tras la reunión, Von der Leyen afirmó ⁠que había mantenido un "intercambio muy positivo" con Magyar. "Discutimos los pasos necesarios para desbloquear los fondos de la UE destinados a Hungría, que están congelados debido a preocupaciones sobre corrupción y el Estado de derecho", escribió en la red social X.

Funcionarios ‌de ambas partes ya se han reunido dos veces desde la aplastante victoria electoral del 12 de abril del partido Tisza de Magyar, que le otorgó una mayoría de dos tercios ‌en el Parlamento, lo que significa que puede modificar la Constitución.

Funcionarios de la UE afirman que, ‌gracias a ⁠la mayoría cualificada, podrá introducir con rapidez los cambios legales necesarios para ​desbloquear los fondos, cuya disponibilidad es urgente.

Con información de Reuters