Una figura de TN se fue del canal tras 23 años para dedicarse a ser escritora

El nuevo rumbo de la periodista.

Florencia Etcheves atraviesa una etapa profesional muy distinta a la que llevó durante años siendo una de las caras del periodismo televisivo argentino. Tras su renuncia a TN y El Trece luego de 23 años de trabajo ininterrumpido, la periodista decidió alejarse de la pantalla para enfocarse plenamente en la escritura y en su compromiso con causas vinculadas a la igualdad de género.

Hoy su presente está marcado por la producción literaria y la participación activa en debates sociales, especialmente aquellos relacionados con la violencia de género y los derechos de las mujeres. Lejos del ritmo diario de los noticieros, Etcheves encontró en la ficción y en el análisis social un nuevo espacio de expresión que combina su experiencia periodística con la narrativa.

Florencia Etcheves en Instagram.

La trayectoria televisiva de Florencia Etcheves

Su trayectoria en televisión comenzó como productora general en Todo Noticias, donde dio sus primeros pasos antes de consolidarse como una figura clave en Cámara del Crimen. Allí desarrolló una fuerte especialización en temas policiales, convirtiéndose en una referencia dentro del periodismo de investigación gracias a la cobertura de casos que impactaron profundamente en la opinión pública.

Con el paso de los años, su presencia en pantalla fue creciendo hasta convertirse en conductora del tercer noticiero matutino de TN junto a Guillermo Lobo, tarea que desempeñó durante nueve años consecutivos.

Su vínculo con la escritura había comenzado anteriormente con No somos ángeles (2007), un libro de investigación periodística realizado junto a Liliana Caruso y Mauro Szeta. Más adelante dio el salto definitivo a la ficción con novelas policiales protagonizadas por el criminólogo Francisco Juánez: La virgen en tus ojos (2012), La hija del campeón (2014) y Cornelia (2016), esta última adaptada al cine con Luisana Lopilato y posteriormente incorporada al catálogo de Netflix.

Consolidada como autora, amplió su obra con títulos como Errantes (2018) y La sirena (2019). En 2022 presentó La cocinera de Frida, su primera novela histórica inspirada en el universo de Frida Kahlo, y en 2024 participó en De fuegos y flores, un proyecto colectivo que reúne miradas femeninas dentro de la narrativa contemporánea.