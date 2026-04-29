Encontraron sin vida a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

En las últimas horas, personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontró el cuerpo de un hombre en la ribera de Quilmes y tras las primeras observaciones de la vestimenta, se pudo confirmar que se trata de Alcides Ledesma (47), pescador desaparecido desde el domingo pasado luego de ingresar a navegar en canoa al Río de la Plata.

Ledesma, de nacionalidad paraguaya, nunca regresó de su salida de pesca que solía ser "breve y rutinaria", según indicaron sus familiares. Su compañero, José Luis Herrera, todavía no fue hallado por la policía.

Los hombres ingresaron a las aguas a la altura de Parque del Río de Villa Domínico, Avellaneda, en medio de condiciones meteorológicas adversas y ráfagas intensas de viento que atravesaron a toda la zona ribereña de las costas de Quilmes y La Plata durante el último domingo.

El cuerpo hallado y la búsqueda que continúa

Ante la confirmación de que el cuerpo hallado pertenece a uno de los pescadores, la búsqueda del segundo hombre se intensificará durante las próximas horas. En este marco, las autoridades no descartan que ambos hayan caído al agua o que el otro haya logrado llegar a otra costa.

"Tenía su vestimenta y sus documentos. La familia ya lo reconoció", detallaron desde Prefectura a Infobae sobre la víctima de 47 años.

El caso de los pescadores desaparecidos

El domingo por la tarde, la pareja de pescadores llegó al Parque del Río en Villa Domínico como lo hacían habitualmente. Estacionaron su camioneta Peugeot Partner blanca, cargaron su canoa gris con motor y se adentraron en el agua. Llevaban chalecos salvavidas, pero dejaron sus celulares en el vehículo, una señal inequívoca de que planeaban una salida corta.

El problema fue el clima. Las ráfagas de viento se intensificaron y las condiciones se volvieron adversas. Dos testigos que pescaban en la zona los vieron hacer señales de luz con una linterna en el horizonte. Alarmados, se acercaron a una garita policial en la costa para alertar pero, según los familiares, los efectivos les respondieron que "no podían hacer nada porque no tenían contacto con Prefectura". La advertencia no fue transmitida a tiempo.

La alerta formal recién se activó en la madrugada del lunes, cuando la pareja de Ledesma radicó la denuncia en la Comisaría 4° de Avellaneda. Para entonces, la canoa ya había desaparecido en la inmensidad del Río de la Plata.

"Antes de comenzar a buscar por agua, por protocolo internacional, se realizó un barrido y patrullaje terrestre y pedestre en la costa de Dock Sud. Ante el resultado negativo se procedió a la búsqueda marítima", indicó el prefecto principal Alfredo Zappa -a cargo del operativo-.

Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó un operativo de gran escala, el pasado lunes a las 6:50 de la mañana. Un buque guardacostas, una lancha semirrígida, dos motos de agua y un avión PA-105 barrían un área de 45 kilómetros cuadrados entre Dock Sud, Quilmes y La Plata. También se notificó a la Prefectura de Colonia del Sacramento, Uruguay, porque el viento de tierra podría haber arrastrado la embarcación mar adentro.

“Es feo cuando la marea te lleva y no podés salir. La marea sube muy rápido y te tira para donde quiere”, explicó Leo, sobrino de José Luis Herrera (argentino, de 45 años), describiendo la furia del río. Los familiares, desesperados, recuerdan que los pescadores tenían un solo remo. Si el motor falló, como sospechan, quedaron a merced del viento y la corriente. La última imagen que se tiene de ellos es la de una linterna titilando en la oscuridad antes de que la noche se los tragara.

Ahora, tras el hallazgo de Ledesma, aumenta la desesperada búsqueda del segundo pescador.