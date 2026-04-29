Qué pasó con los hijos de Tamara Paganini: de qué murieron

Durante una actividad íntima, la participante relató el momento más feliz y el más doloroso de su vida

La historia de Tamara Paganini volvió a conmover al público tras su emotivo relato en Gran Hermano Generación Dorada. En una dinámica íntima, la participante compartió uno de los episodios más duros de su vida, vinculado a la maternidad y a una pérdida que marcó un antes y un después en su historia personal.

El desgarrador testimonio de Tamara Paganini en Gran Hermano

Durante una actividad en la casa, en la que los participantes debían recordar el mejor y el peor momento de sus vidas, Tamara Paganini no pudo contener las lágrimas al hablar de sus hijos. Su relato, crudo y sincero, generó un fuerte impacto entre sus compañeros, quienes se quebraron junto a ella.

“El mejor momento de mi vida… me van a tener que bancar. Después de 22 años buscando un bebé… creo que ese fue el momento más lindo de mi vida”, expresó al recordar la felicidad que sintió al enterarse de su embarazo. La emoción inicial estuvo marcada por la ilusión de formar una familia tras años de intentos.

Sin embargo, ese sueño pronto comenzó a verse opacado por complicaciones médicas que cambiaron por completo el curso del embarazo.

El embarazo de mellizos y las complicaciones médicas

Tamara Paganini esperaba mellizos: un varón, Vitorio, y una nena, Donatella. La noticia había significado una especie de recompensa tras un largo camino de búsqueda. No obstante, durante la gestación, los médicos detectaron problemas severos.

Según relató, le informaron que uno de los bebés no sobreviviría, mientras que el otro tenía mayores posibilidades. Esta situación generó una mezcla de emociones difíciles de procesar. “Era raro porque no sabés qué sentir durante un embarazo así”, confesó.

El embarazo continuó bajo un cuadro complejo que derivó en un parto prematuro, lo que agravó aún más el estado de salud de los recién nacidos.

De qué murieron los hijos de Tamara Paganini

Los hijos de Tamara Paganini murieron en 2016, poco tiempo después de nacer, a causa de graves complicaciones médicas derivadas del embarazo y del nacimiento prematuro.

Vitorio, el varón, falleció a los pocos minutos de vida debido a una malformación letal. Según el testimonio de la ex participante, murió en sus brazos, apenas instantes después de haber nacido.

Por su parte, Donatella permaneció internada en neonatología. Durante varios días mostró leves mejorías, pero su estado era crítico. Finalmente, murió diez días después del parto, cuando su cuadro dejó de evolucionar favorablemente.

“El peor momento de mi vida fue a los 10 días”, recordó Paganini, al describir el instante en que recibió la noticia definitiva sobre la salud de su hija.

El relato de Paganini expuso con crudeza los momentos finales de ambos, atravesados por la incertidumbre y la angustia.

Una decisión dolorosa y un duelo que marcó su vida

Uno de los aspectos más difíciles del relato de Tamara Paganini fue la decisión médica que debió afrontar junto a su pareja. Ante la imposibilidad de que Donatella sobreviviera sin asistencia permanente, tuvieron que enfrentar una determinación extrema.

“Nunca pensé que algo así nos podía pasar… tener que decidir que no viva más aunque sea con cables, se sintió como que la tenía que matar para que no sufriera”, expresó con profundo dolor.

El momento también quedó marcado por la reacción de su pareja, a quien debió explicarle la gravedad de la situación. Ese instante, según relató, fue uno de los más duros de toda la experiencia.

La reacción en la casa y el impacto en el público

El testimonio generó una fuerte conmoción dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Sus compañeros no pudieron contener la emoción y se acercaron a abrazarla inmediatamente.

La historia de Tamara Paganini trascendió la pantalla y volvió a instalarse en la conversación pública, visibilizando una realidad atravesada por la pérdida gestacional y neonatal. Su relato no solo reflejó el dolor de una experiencia extrema, sino también la fortaleza necesaria para compartirla en un contexto tan expuesto.

El episodio dejó en evidencia el impacto emocional que pueden tener este tipo de vivencias y la importancia de dar espacio a testimonios que conectan con historias similares en muchas familias.