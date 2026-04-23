Bombazo en Gran Hermano: la figura de El Trece que reemplazará a La Maciel

Telefe ya tiene a la reemplazante de La Maciel.

El mundo de Gran Hermano volvió a explotar, y esta vez no por una pelea dentro de la casa, sino por un giro inesperado que podría cambiar todo el juego. Lo que empezó como una noche tensa terminó abriendo la puerta a un bombazo que ya sacude a los fanáticos.

Todo se desató con el episodio que protagonizó Jessica “La Maciel”, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano Generación Dorada. Luego de una gala cargada de tensión, la jugadora sufrió un ataque de pánico que obligó a la intervención del equipo médico. La escena fue impactante: llanto, angustia y una frase que encendió las alarmas. “Me quiero ir”.

El contexto no ayudaba. Venía atravesando días complicados tras recibir una notificación judicial dentro de la casa, lo que terminó por desbordar una situación que ya venía al límite. Con ese panorama, su continuidad quedó en duda y el reality entró en un terreno delicado.

Pero cuando parecía que todo giraba en torno a su salida, apareció un nuevo capítulo que nadie tenía en el radar. En redes sociales comenzó a circular una versión que rápidamente se volvió viral: ya habría reemplazo para su lugar dentro del juego.

¿Quién reemplazará a La Maciel?

El nombre que empezó a sonar con fuerza es el de Gladys La Bomba Tucumana, una figura completamente distinta al perfil original del casting y que, de confirmarse, cambiaría por completo la dinámica de la casa.

La información surgió de cuentas especializadas en espectáculos y generó una reacción inmediata. Por un lado, entusiasmo por el ingreso de una personalidad explosiva y con experiencia mediática. Por el otro, dudas sobre cómo encajaría en un formato que, al menos en teoría, buscaba otro tipo de participantes.

Gladys La Bomba Tucumana ingresará a la casa de Gran Hermano.

El contraste es fuerte. De un perfil atravesado por conflictos y polémicas judiciales a una figura del espectáculo con historia, carácter y un estilo frontal que podría alterar cada rincón de la convivencia.

Por ahora, desde Telefe no hubo confirmación oficial. Sin embargo, en el universo Gran Hermano, cuando los rumores empiezan a repetirse, pocas veces son casualidad. El posible ingreso de Gladys, muy famosa por su música y su paso por Bailando por un Sueño en El Trece.

Mientras tanto, el reality sigue en marcha, pero con una certeza: el juego ya no es el mismo. Y si se confirma este movimiento, el verdadero espectáculo está por empezar.