La inflación en Reino Unido sube al 3,3% ante el impacto de la guerra en Irán

FOTO DE ARCHIVO. Los precios de los alimentos en el mercado de Borough, en Londres, Reino Unido

​La inflación de los precios al consumo en Reino Unido subió en marzo a una tasa interanual ‌del 3,3%, frente al ‌3,0% registrado en febrero, según las cifras oficiales publicadas este miércoles, que mostraron el primer impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban en su mayoría que la inflación se acelerara hasta el 3,3%, impulsada por el aumento ​de los precios ⁠de la gasolina y otros combustibles durante el mes ‌de marzo.

Antes de que comenzara la guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra ⁠Irán el 28 de febrero, el Banco de Inglaterra dijo que la tasa de inflación británica —la más alta entre ⁠las economías del Grupo de los Siete durante ​gran parte de los últimos cuatro ‌años— probablemente se situaría cerca ‌de su objetivo del 2% en abril.

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Sin embargo, el ⁠Banco de Inglaterra elevó drásticamente el mes pasado su previsión de inflación debido a la crisis de los precios de la energía, pronosticando que subiría hasta el ​3,5% a ‌mediados de 2026. El Fondo Monetario Internacional pronosticó la semana pasada que la inflación británica alcanzaría un máximo del 4% en los próximos meses.

Sin embargo, los responsables de fijar los tipos ⁠de interés del Banco de Inglaterra han señalado en su mayoría que es demasiado pronto para saber qué implicará el aumento de la inflación general para las presiones subyacentes sobre los precios en la economía, dada la debilidad del mercado laboral, que podría dificultar que los trabajadores exijan salarios ‌más altos o que las empresas repercutan el aumento de los costes.

Se espera que el banco central británico mantenga los costes de financiación sin cambios el 30 de abril, al término de su próxima reunión programada del Comité de ‌Política Monetaria.

Los mercados financieros apostaban este martes por una o posiblemente dos subidas de tipos de interés de un cuarto ‌de punto por ⁠parte del Banco de Inglaterra este año. Sin embargo, una encuesta de Reuters a ​economistas reveló que la mayoría no esperaba cambios en los costes de financiación durante 2026.

(Escrito por William Schomberg; edición de Muvija M; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)