China elogia a los países que denegaron el permiso de sobrevuelo al presidente de Taiwán

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronuncia un discurso durante las celebraciones del Día Nacional en Taipei, Taiwán

Por Ryan Woo y ​Ben Blanchard

PEKÍN/TAIPÉI, 22 abr (Reuters) - China elogió el miércoles a tres países africanos que denegaron el permiso de sobrevuelo al ‌avión del presidente de ‌Taiwán, Lai Ching-te, lo que le obligó a cancelar un viaje a Esuatini, mientras que Taipéi denunció su "servilismo" hacia Pekín.

Es la primera vez que un presidente de Taiwán se ve obligado a cancelar un viaje al extranjero debido a la denegación de acceso al espacio aéreo, ya que la falta de relaciones diplomáticas ​con la isla no ⁠suele suponer un problema para que sus líderes sobrevuelen otros ‌países.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lai tenía previsto partir hacia el pequeño reino ⁠del sur de África, uno de ⁠los apenas 12 países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, reclamado por China, pero la noche anterior, Taiwán anunció que su visita ⁠debía posponerse.

La oficina de Lai acusó a China de ​haber coaccionado a Seychelles, Mauricio y Madagascar para ‌que revocaran el permiso de vuelo ‌de su avión sobre sus territorios.

En Pekín, un portavoz ⁠de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China desmintió la afirmación de Taipéi de que Pekín había utilizado "coacción" económica para garantizar que se impidiera el vuelo.

Zhang Han, el portavoz, expresó ​su agradecimiento por ‌la postura y la "práctica" de esos países al adherirse al principio de "una sola China".

"Una causa justa goza de amplio apoyo, mientras que una causa injusta encuentra escaso respaldo", dijo en una rueda de prensa habitual, citando ⁠al antiguo filósofo chino Mencio.

En un comunicado separado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que estaba claro que "ya no existe en el mundo el llamado presidente de la República de China", refiriéndose a Taiwán por su nombre oficial.

"Cualquiera que ostente ese título falso está actuando en contra de la historia y sólo se ganará la ‌deshonra", dijo.

Seychelles y Madagascar afirmaron que tomaron la decisión porque no reconocen a Taiwán.

China siente un especial disgusto por Lai, a quien tilda de "separatista". Él rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín y afirma que Taiwán tiene derecho a mantener relaciones con el resto del ‌mundo.

Taiwán ha condenado las acciones de China.

El miércoles, su Ministerio de Asuntos Exteriores calificó los comentarios de Seychelles y Madagascar de "servilismo hacia China".

"La ‌República de China ⁠es un Estado soberano con derecho a relacionarse con el mundo, un derecho que no se puede ​negar y que ningún país tiene autoridad para obstaculizar", añadió en un comunicado.

Con información de Reuters