El cambio del trabajo con la IA, según el CEO de Mercado Libre: "Será decisivo”

Ariel Szarfsztejn, economista formado en la Universidad de Buenos Aires y con un posgrado en Stanford, asumió a principios de 2026 como CEO de Mercado Libre, el gigante tecnológico fundado por Marcos Galperin. En una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, analizó cómo la inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma de trabajar y vivir, y destacó qué habilidades serán fundamentales para el nuevo mercado laboral.

Durante su presentación, Szarfsztejn repasó su trayectoria profesional, que comenzó en Recursos Humanos de Citibank y luego lo llevó a liderar equipos en distintos sectores, pasando por la consultora Boston Consulting Group y la empresa Despegar, donde se involucró con la tecnología. Hoy, al frente de Mercado Libre, describe su rol como “estar en Disney”, resultado de una serie de aciertos, errores y aprendizajes constantes.

Subrayó que en Mercado Libre lograron construir un sistema logístico propio en tiempo récord, y que actualmente la compañía cuenta con 120.000 empleados y millones de usuarios. “Cada decisión que tomamos impacta en la vida de esas personas”, aseguró.

Sobre la inteligencia artificial, afirmó que “ya está transformando la forma en la que trabajamos y vivimos”. Explicó que sus 20.000 desarrolladores utilizan IA para escribir código y que, incluso quienes no son programadores, pueden aprovechar estas herramientas en su día a día para realizar múltiples tareas.

En cuanto a las competencias para el futuro laboral, Szarfsztejn señaló que “saber o no vincularse con estas herramientas será decisivo”. Además, destacó habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas, la curiosidad y las ganas de aprender, junto con la habilidad para manejar tecnologías. “No sé si habrá que estudiar más matemática o más filosofía, pero sí creo que tener curiosidad y ganas de aprender serán fundamentales”, concluyó.

El vínculo con Marcos Galperín

El CEO también compartió el costo personal que implicó su carrera. Contó que, en sus primeros años, viajaba todos los lunes y volvía los viernes, lo que le significó estar lejos de su familia y perderse momentos importantes, como los primeros años de vida de su hija. “Hoy siento que estoy en un lugar de privilegio”, afirmó, y definió el éxito como “poder cambiarle la vida a las personas”, ejemplificando con quienes acceden a créditos a través de Mercado Pago desde su celular.

Directivos y empleados de Mercado Libre con Javier Milei.

Respecto a las personas que lo inspiraron, mencionó a Marcos Galperin, por su visión y estrategia, y también valoró a los distintos jefes que tuvo a lo largo de su carrera, reconociendo que “la relación con los jefes nunca es fácil, pero siempre se puede aprender algo de ellos”.

Finalmente, Szarfsztejn expresó su gratitud hacia la universidad pública que lo formó y dejó un consejo para quienes están comenzando su camino profesional: “abrazar las oportunidades laborales que se presentan, salir de la zona de confort, quejarse menos y resolver más; adoptando mentalidad de protagonista en lugar de víctima”.