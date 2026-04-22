Telefe ya prepara el próximo MasterChef Celebrity: cuando comienza y quiénes participarían

Telefe ya empieza a preparar la próxima temporada de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity 2025-26 fue todo un éxito para Telefe. El certamen dejó muy buen números en audiencia, a la cual supo atrapar no solo por lo intrínseco del formato, sino también por la calidad de sus participantes y también su conductora, Wanda Nara. Desde el carismático Andy Chango hasta el "morbo" que generó en muchos ver a Maxi López compartiendo espacio con su ex esposa, muchos fueron los condimentos que dieron lugar a una gran temporada. Condimentos que el canal de las tres pelotas quiere replicar cuanto antes.

Este martes 21 de abril, Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda una gran cantidad de detalles sobre lo que será la próxima temporada de MasterChef Celebrity: desde cuándo podría comenzar, hasta quién conducirá el reality, pasando por posibles participantes que la señal ya tendría en carpeta.

Ian Lucas y La Reini fueron los finalistas de la última edición de MasterChef Celebrity.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

En primera medida, Yanina Latorre expuso que Wanda Nara "ni bien termina de grabar la película que está haciendo en Uruguay, empieza a grabar MasterChef". En esa misma línea, comentó que repetir esta competición es mucho más asequible que empezar de cero otra como Bake Off. "Si arranca ahora, el formato es largo y puede pasar el verano hasta el año que viene", contó.

De todos modos, dejó en claro que una vez concluya este eventual MasterChef Celebrity 2026-27, la intención es que Verónica Lozano empiece con Bake Off, aunque no se sabe aún si sería de famosos o de personas desconocidas. "No está cerrado del todo porque no se sabe qué puede pasar con el canal, con el rating, qué garpa y qué no", aclaró. Además, indicó que la intención sería lanzar MasterChef cerca del final de Popstars, que tendrá a Nico Vázquez como presentador.

Finalmente, expuso que desde Telefe ya tendrían a dos personas en carpeta para que participen: las exjugadoras de Gran Hermano, Julieta Poggio y Lucila "La Tora" Villar. De momento se habla de propuestas, ya que la primera de ellas tiene una agenda cargada entre su streaming; la cafetería que maneja y su labor en las redes, mientras que la otra es la cara visible de los streams de Telefe.