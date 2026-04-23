El PJ se reúne en mayo con dos objetivos: defender las PASO y prepararse para 2027

En medio del estado de conversación permanente en el que entraron diversos dirigentes del peronismo, el PJ nacional prepara una cumbre hacia fines de mayo con dos objetivos claros: defender las PASO y definir criterios comunes para todos los que quieran competir en una interna presidencial en 2027.

El desgaste del Gobierno provocado por los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni y las malas cifras de inflación generaron un cambio de clima político que se advierte en espacios aliados y opositores al oficialismo. En ese contexto y tras el reencuentro entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner, distintos referentes del justicialismo empezaron a mostrar intenciones electorales y de apertura a conversaciones con espacios con los que se mantenían alejados.

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Quienes conversaron con la ex presidenta esta semana sostienen que es necesario que el peronismo resuelva sus candidatos a través de una interna y promueve la organización del partido para tal fin. “Está de acuerdo en que nos juntemos entre todos y que unifiquemos criterios para competir, convocar y ampliar a otros espacios”, sostuvo una fuente inobjetable con silla en la mesa directiva partidaria. “El que mida mejor tiene que ir. El que tiene votos que se presente”, imploran. Los pasos del PJ Nacional son, entonces, la unificación de criterios para la competencia y luego sumar a otras expresiones que orgánicamente no forman parte del partido. “Siempre fuimos frentistas”, rematan.

El rechazo a la eliminación de las PASO planteado hoy por Javier Milei va a ser total. “Estamos a favor de las primarias abiertas y obligatorias. Son una iniciativa de nuestro gobierno, no hay otro modo de legitimar dirigentes de una fuerza política”, enfatiza otra voz escuchada en el justicialismo. El peronismo tiene postura y desde el sector que asiste a San José 1111 la reivindican más que nunca como herramienta para la selección de candidatos.

Por ahora no gana adeptos la propuesta del ex gobernador y actual senador Sergio Uñac de organizar una primaria desde el partido. También hay dudas sobre la capacidad operativa y organizacional para llevar adelante un proceso de ese tamaño ya sea este año o el próximo si se suspenden las PASO. Dentro del Consejo algunos creen que el PJ está en condiciones y otros que no.

La mesa chica partidaria mantiene encuentros periódicos, el último realizado este mismo martes en la tarde, donde se cumplen con los requerimientos administrativos y legales como la firma de balances. En el calendario peronista mayo aparece como el mes en el que se reúna la Mesa Directiva para que convoque al Consejo Nacional a fin de articular el funcionamiento partidario. Mientras tanto en la sede de Matheu se producirán una serie de actividades con trabajadores despedidos, empresas cerradas y un congreso federal sobre defensa nacional.