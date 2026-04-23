Operaron a Charly García y se encuentra internado

La salud de Charly García generó preocupación en las últimas horas tras confirmarse su internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). El ídolo nacional tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ahora se encuentra internado.

El músico fue sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía que consiste en extirpar una parte del riñón. Según informó su mánager, "salió todo bien" y el procedimiento fue exitoso. Desde su entorno aclararon que no se trató de una emergencia, sino de una intervención programada. Actualmente, Charly permanece alojado en una habitación común donde continúa con su recuperación. Además, los médicos iniciaron un tratamiento de diálisis para apoyar la función renal tras la operación, mientras mantienen un seguimiento constante de su estado.

La planificación de la cirugía permite prever una evolución más controlada y tranquila, lo que genera un panorama alentador para el ícono del rock nacional.

En las semanas previas, Charly había disfrutado de varias salidas y eventos: fue a ver a AC/DC en River Plate, un momento que emocionó a sus fanáticos y quedó registrado en un video compartido por El Zorrito Von Quintiero en Instagram. "Con el jefe flasheando esta masterclass de AC/DC", escribió junto a la grabación donde se lo ve atento al show.

Además, el músico visitó Uruguay para sorprender a León Gieco, recorrió el Museo Malba y compartió momentos cotidianos como comer hamburguesas con Rosario Ortega, mostrando que se mantenía activo y disfrutando de la música y la cultura.