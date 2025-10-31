Cambios en el fútbol argentino tras el acuerdo entre la AFA y Mercado Libre: qué pasará con el torneo local

Cambios en el fútbol argentino tras el acuerdo entre la AFA y Mercado Libre

La Asociación del Fútbol Argentino, con Claudio "Chiqui" Tapia a la cabeza, firmó un reciente acuerdo con Mercado Libre que impactará recién en 2026. El mismo tiene que ver con el nombre que tendrá el certamen de Primera División que hoy lleva el naming Betano. Sin embargo, esto se modificará para las próximas dos temporadas y las autoridades de ambas partes hablaron al respecto este viernes 31 de octubre.

En un evento llevado a cabo en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza participaron tanto el mandamás de la AFA como otros integrantes de la mencionada empresa, quienes posaron con camisetas de la Selección Argentina con la diez en la espalda y también de la marca. En las casacas de color amarillo, por su parte, estamparon los años que durará el vínculo (2026 y 2027). De esta manera, serán los últimos meses de la casa de apuestas en el ámbito local.

Los detalles del acuerdo entre AFA y Mercado Libre para el naming del torneo local

Según aseguraron desde la página oficial de la Liga Profesional de Fútbol, se trata de un acuerdo de patrocinio a través del cual la compañía de comercio electrónico se suma al torneo como naming sponsors para los torneos de los dos años venideros. "Este acuerdo unifica la pasión por el fútbol ampliando la comunión que une a los hinchas argentinos y la masividad que el deporte lleva a cada rincón del país", aseguraron en el comunicado publicado. A su vez, anunciaron que la marca "potenciará sus planes de marketin y comunicación junto a la Liga para construir una conexión emocional y federal con el deporte que mayor pasión genera". Por otro lado, anunciaron que los usuarios podrán acceder a experiencias únicas, entradas para los partidos, sorteos, premios exclusivos y otras novedades de manera gratuita.

Claudio "Chiqui" Tapia habló orgulloso al respecto y esbozó que "continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos, de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero".

El nuevo nombre para el torneo del fútbol argentino tras el acuerdo entre AFA y Mercado Libre

Las declaraciones de las autoridades presentes de Mercado Libre

Juan Martín de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina:

“Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en la Argentina y esa identidad es parte de lo que somos. A partir de hoy, vamos a estar juntos dentro y fuera de la cancha, con la misma cercanía que siempre nos caracteriza”.

Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing de Mercado Libre:

“El fútbol es parte de nuestra identidad y una de las pasiones que más nos une como argentinos. Con esta alianza queremos celebrar esa conexión llevando nuestra impronta a la cancha a través de experiencias, comunicación y activaciones únicas y acercarnos aún más a nuestros usuarios. Este acuerdo nos permite conectar con el corazón del deporte más popular del país y seguir fortaleciendo el vínculo con millones de personas”.

Leandro Petersen, Gerente de Marketing y Comercial de la AFA:

“Nos complace anunciar esta colaboración con Mercado Libre, una marca fuerte y muy ligada al consumidor argentino. Con una presencia destacada en todas las canchas de nuestro fútbol, Mercado Libre podrá ofrecer a sus usuarios y clientes experiencias de primer nivel. Nuestro objetivo es seguir incorporando patrocinadores de renombre en rubros destacados como Mercado Libre, y continuar fortaleciendo nuestra oferta y valor de marca durante cada partido de Liga Profesional de Fútbol. Agradecemos a Mercado Libre por la confianza y el apoyo, con la promesa firme de continuar brindando experiencias de valor a cada uno de los patrocinadores de la Liga Profesional del Fútbol Argentino”.