Tapia convocó a la Comisión Directiva de San Lorenzo a una reunión de emergencia

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia convocó a una reunión en Ezeiza para que todos los integrantes de la Comisión Directiva de San Lorenzo puedan expresar lo que ocurre en la institución y, además, encontrar una solución a la crisis. También para ver cuáles son los pasos a seguir en el futuro.

Entre los temas que se van a tocar en la charla está la acefalía, la posible continuidad de Marcelo Moretti y, por otro lado, la mantención de un Comisión Directiva que puede ser provisoria -o no- como viene actuando. Por otro lado, se va a hablar sobre el futuro de la economía del club.

Lo más importante es que la AFA pretende que desde San Lorenzo se cumplan con los tiempos legales y que, además, se convoque a una Asamblea Extraordinaria. No importa si entiene que llegar a una elección anticipada. Incluso hubo amenazas de paro por deudas con los futbolistas, algo que finalmente no sucedió ya que Moretti se comprometió con los jugadores a cumplir con lo adeudado.