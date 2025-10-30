Las 5 películas de terror de gran éxito para ver gratis en Mercado Play: cómo activarlo en Mercado Libre

Las películas que se pueden ver por Mercado Play.

Con el regreso de la época de las historias terroríficas, vinculadas a las viejas costumbres, historias y tradiciones que imponen fechas como Halloween y el Día de los Muertos. Este es un momento perfecto para sumergirse en el género de terror. La plataforma Mercado Play, vinculada al ecosistema de Mercado Libre, ha puesto a disposición para sus usuarios una selección de películas clásicas de terror sin cargo. Estas cintas de los años 80, 90 y 2000 mezclan atmósferas potentes, efectos de la época y mitos del horror que siguen provocando escalofríos y son una excelente propuesta para ver solo o en grupo.

En este sentido, hay algo en las películas de terror de los 80, 90 y 2000, sea sus efectos, sus historias o estética de la época que sigue captando a nuevas generaciones. Esto queda reflejado en que un estudio de Blumhouse indicó que el 91 % de la Generación Z y el 87 % de los Millennials ven películas de terror con regularidad, y especialmente durante estas temporadas de festividades. De esta manera, Mercado Play brinda gratis cinco películas clásicas para disfrutar.

Las 5 películas de terror que se pueden ver gratis en Mercado Play

El Día de los Muertos (1985). Un clásico del cine zombi dirigido por George A. Romero. Esta película presenta el apocalipsis zombi desde una óptica oscura y madura: humanos acorralados en un búnker, el colapso social, los horrores internos y externos. Ideal para quienes buscan una experiencia de terror cruda y con mensaje.

La leyenda del jinete sin cabeza (Sleepy Hollow, 1999). Una reinterpretación gótica del cuento de Washington Irving, protagonizada por Johnny Depp. Ambientada en un pueblo maldito donde habita un asesino sin cabeza, la película combina suspenso, misterio y estética de época. Perfecta para quienes prefieren terror con atmósfera oscura y elementos de cuento.

Scream (1996). Un verdadero clásico del subgénero slasher que cambió la forma de asustar incluyendo humor, autorreferencia y giros inesperados. Llamadas misteriosas, la máscara icónica, los sustos bien medidos… sigue siendo vigente casi treinta años después. Ideal para ver con amigos que disfrutan del terror más entretenido.

