Estrenos HBO Max en noviembre 2025: lista de las nuevas series y películas que llegan

HBO Max trae varias propuestas para noviembre.

El mes de noviembre de 2025 se perfila como un menú variado y atractivo para los suscriptores de HBO Max, que combina series originales, documentales impactantes y un buen surtido de películas para todos los gustos. La plataforma ha anunciado su calendario con antelación, lo que permite planear maratones, estrenos puntuales y descubrir propuestas menos convencionales.

Por el lado de las series, destaca la llegada de I LOVE LA, comedia creada y protagonizada por Rachel Sennott, que se estrena el 3 de noviembre. Otra apuesta interesante es La Marquesa de Merteuil, adaptación libre de la novela clásica, ambientada en París y programada para el 14 de noviembre. En el terreno documental, sobresale Expediente Vallecas, que aborda uno de los casos paranormales más mediáticos de España: el poltergeist de Vallecas. Se estrena el 7 de noviembre.

En cuanto al cine, entre los títulos anunciados aparece la imperdible Interstellar, considerada una referencia de la ciencia ficción, que estará disponible el 11 de noviembre. Otro bloque interesante es la trilogía Resacón en Las Vegas (“The Hangover”), que llega el 15 de noviembre, ideal para una sesión de humor más ligera. En la recta final del mes, llegan los clásicos La Terminal y Atrápame si puedes, el 27 de noviembre, lo cual aporta variedad al catálogo.

1 de noviembre - Loca Academia de Policía

3 de noviembre - I LOVE LA

6 de noviembre - MY AYRTON, BY ADRIANE GALISTEU

7 de noviembre - Expediente Vallecas

11 de noviembre - Interstellar

14 de noviembre - La Marquesa de Merteuil

15 de noviembre - Trilogía de ¿Qué pasó ayer?

19 de noviembre - Te Acompaño en el Sentimiento (documental).

20 de noviembre - 20.000 especies de abejas

27 de noviembre - La Terminal / Atrápame si puedes

29 de noviembre - Uno, Equis, Dos

30 de noviembre - Erin Brokovich

"¿Qué pasó ayer?" llega a HBO Max.

La estrategia de contenidos parece combinar grandes nombres (Interstellar), humor de entretenimiento, propuestas originales I LOVE LA y documentales de impacto para captar distintas audiencias. Esto también indica que HBO Max apuesta por configurar un noviembre con estrenos escalonados, en lugar de concentrar todo en un solo día, lo cual favorece la permanencia de suscriptores y el interés continuo.

Para suscriptores en Latinoamérica, será un buen momento para revisar horarios y planificar qué ver en cada fin de semana.