De qué trata "Weapons", la película de terror de HBO Max que es un éxito para ver: reparto

"Weapons" (2025).

Weapons es una película de terror que ya está disponible para ver en la plataforma de streaming HBO Max, desde el 24 de octubre de 2025. La historia comienza en el tranquilo pueblo ficticio de Maybrook, Pensilvania, donde un suceso inexplicable sacude la comunidad: todas las alumnas y alumnos de una misma clase de tercer grado desaparecen en la misma noche y a la misma hora: las 2:17 a.m., salvo uno.

La película narra cómo, tras esta desaparición masiva, la maestra de esa clase, Justine Gandy se ve señalada y aislada por los padres; mientras el padre de uno de los niños desaparecidos, Archer Graff profundiza en una investigación llena de pistas inquietantes, y el único niño que no se fue, Alex Lilly, se convierte en pieza clave de un entramado que mezcla lo cotidiano con lo sobrenatural.

Elenco de "Weapons"

El reparto es contundente y reúne a varios nombres relevantes del cine contemporáneo que construyen una historia atrapante y llena de misterios:

Julia Garner encarna a la maestra Justine Gandy.

Josh Brolin interpreta al padre angustiado Archer Graff.

Cary Christopher representa a Alex Lilly, el niño no desaparecido.

Alden Ehrenreich actúa como Paul, oficial de policía y ex-novio de Justine.

Austin Abrams interpreta el rol de James, un vecino con problemas de adicción.

Benedict Wong es Marcus, el director de la escuela.

Amy Madigan hace el papel de Gladys.

¿En qué se basa "Weapons"?

El guion de Weapons, firmado por el propio director Zach Cregger, no está inspirado en un caso verdadero. Aunque abre con la frase "esta es una historia real", se trata de ficción pura. Cregger sí admite que se alimentó de experiencias personales: la sorpresa y el duelo tras la pérdida de alguien cercano, para construir el trasfondo emocional de su relato. Además, en entrevistas cita películas como Magnolia, Prisoners, Hereditary y obras de terror de ambiente suburbano como influencias estilísticas e ideológicas. Así, aunque no adaptación directa de otra obra, sí dialoga con el cine de horror moderno y el thriller psicológico, incorporando elementos conocidos pero con una identidad propia.

Weapons propone un misterio terrorífico ambientado en un entorno aparentemente seguro, con una desaparición masiva que desata culpa, miedo y conspiraciones en una comunidad. Con reparto sólido, grande en nombres y carácteres, y un director que apuesta por el relato fragmentado y múltiples puntos de vista, la película se presenta como uno de los títulos destacados del género para esta temporada.