Quién es Gladys, la villana de la película Weapons que es furor en el cine de terror

Quién es Gladys, la villana de Weapons que es furor en el cine de terror.

El estreno de La hora de la desaparición (Weapons en su nombre original en inglés), nueva película de terror de Zach Cregger, cautivó al público y a la crítica por igual. Y una de las revelaciones del filme es la escalofriante villana, la tía Gladys, que despertó fanatismo por su look estrafalario y su historia macabra. Qué secretos hay detrás de uno de los personajes del año.

La actriz Amy Madigan (quien es esposa del consagrado actor Ed Harris) encarna a la tía Gladys, la tenebrosa bruja de La hora de la desaparición, de Zach Cregger (director del filme de autor Barbarian), que se convirtió en furor desde el boom de la película y podría volver en una segunda entrega enfocada en su historia. Esta es una de las posibilidades que baraja la productora de la película, sacar una precuela que podría estar enfocada en los orígenes del inquietante personaje.

Quién es la tía Gladys: el origen del personaje

Conforme la trama de La hora de la desaparición avanza se descubre que la misteriosa desaparición de todos los niños de una clase, que se levantan a la misma hora de la madrugada del mismo día y salen de su casa corriendo como autómatas en la misma posición, es obra de Gladys, una mujer recién llegada al pueblo que se presenta como la tía del único niño de la clase que no desaparece, Alex. Relatada de forma episódica desde la perspectiva de diferentes personajes, en la parte que corresponde a la visión de Alex se ve cómo los padres de este acogen en su hogar a Gladys, que aparece muy debilitada y casi al borde de la muerte por una enfermedad. No obstante, la mujer pronto experimienta una recuperación milagrosa, mientras que los dos adultos se sumen en un extraño estado de catatonia.

Amy Madigan como la tía Gladys en La hora de la desaparición.

Se revela entonces que Gladys, de alguna manera, ha rejuvenecido a costa de sus anfitriones pero, consciente de que esto solo es una solución a corto plazo, la mujer decide buscar nuevas y más jóvenes víctimas que la mantengan sana. Con la ayuda de Alex, que solo quiere salvar a sus padres, la mujer consigue hechizar a los compañeros de clase de este y atraerlos a su sótano, donde permanecen inertes y alimentados con sopa de bote, una tarea de la que, al igual que en el caso de sus padres, realiza Alex.

En declaraciones a la prensa la actriz Amy Madigan (de larga trayectoria y paso por algunas de las series más famosas de la televisión estadounidense como Carnivale, Fringe y Greys Anatomy) habló sobre el inusual vestuario de su villana y explicó: "El look es muy impactante. Gladys se ve estupenda. Está muy contenta con su aspecto. Le encanta su vestuario. Se siente muy segura de sí misma. Así que entras en esa habitación con cierta seguridad. Yo no entro con esa confianza. A veces sí. Gladys tiene mucha seguridad".