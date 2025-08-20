Chau Francella: la película argentina con Norman Briski que podría ser inspiración de Homo Argentum

La película argentina con Norman Briski que podría ser inspiración de Homo Argentum.

La polémica con Homo Argentum, nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella, reavivó la grieta y todos quieren posicionarse habiendo visto o no la película (tal fue el caso del papelón que protagonizó el presidente del INCAA Carlos Pirovano, quien confesó haber visto únicamente "TikToks" y opinó en base a eso). En medio de cruces y debates, salió a la luz una película argentina de 1970 cuya idea tiene bastante que ver, al menos en lo conceptual, con la idea de la película del actor de Casados con Hijos.

Se trata de La guita, un filme que dirigió Fernando Ayala y que se estrenó en 1970, protagonizado por Norman Briski y Luis Brandoni, junto a un gran elenco. La película argentina -que puede verse en YouTube- cuenta una serie de historias cuyo centro es la falta de dinero (un tema muy recurrente entre los argentinos): un joven que quiere capturar un billete, un boy-scout que sueña con cantar el premio mayor de la lotería, un frustrado autoasalto y un playboy que se casa con la hija de un carnicero. Esta no es la primera vez que el cine argentino apuesta por el formato de historias breves en un largometraje y el ejemplo más reciente y exitoso es la antológica Relatos Salvajes, dirigida por Damián Szifrón.

En qué se inspiraron Mariano Cohn y Gastón Duprat para hacer Homo Argentum

Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat buscaron evocar la sátira de clásicos de la comedia italiana como Los Monstruos, Los desconocidos de siempre o Los nuevos monstruos, en las 16 historias de Homo Argentum. "Lo único que logran es un compendio de clichés despreciativos que reabrieron una grieta ideológica porque, le guste a quien le guste, Homo Argentum es una película con obligada lectura política", opinó el crítico de cine Ignacio Dunand en el programa de radio Maldita Suerte, en El Destape Radio, sobre el filme.

La película que ya pasó el medio millón de espectadores (se prevé que el próximo fin de semana supere el millón) llegará a la plataforma Disney+ en los próximos meses. Aún no se sabe la fecha de su llegada al streaming, pero no es lo único en lo que se lo verá próximamente a Francella, ya que faltan pocas semanas para el estreno de la cuarta temporada de El Encargado, que sigue la historia del malvado Eliseo Basurto (Francella) en su camino para alzarse con el poder en el edificio donde es encargado.