El presidente del INCAA habló de Homo Argentum y fue ridiculizado al aire en TN: "Te quiero aclarar"

El presidente del INCAA Carlos Pirovano fue ridiculizado al aire en TN.

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Carlos Pirovano quedó en offside durante una entrevista en TN cuando un crítico de cine lo acorraló con una pregunta sobre la película Homo Argentum. La respuesta de Pirovano y la reacción que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Todo empezó cuando en el programa de Diego Sehinkman se dispusieron a analizar la polémica de opiniones y críticas que generó Homo Argentum, con Carlos Pirovano como invitado al estudio. "¿Viste la película?", le preguntó el conductor. "No, no vi la película. Vi muchos TikToks", respondió muy suelto el presidente del INCAA. "¿Qué te pareció la discusión que se armó? ¿Qué es el gen argentino?", le repreguntó Sehinkman, a lo que Pirovano indicó: "¿A vos no te parece que esas cosas, esos dieciséis personajes, no son personajes de los cuales todos hablamos todos los días? El estereotipo con lo cual el ser humano se maneja. Es decir, el santiagueño perezoso, el cordobés contador de chistes, el tucumano no voy a decir qué porque todos sabemos".

El momento en que Pirovano quedó en ridículo al aire

Segundos más tarde, el crítico de cine Pablo Manzotti -también invitado al estudio de TN- acorraló a Carlos Pirovano con una repregunta: "Le pregunto, porque no me quedó claro. ¿Usted la vio a la película?". "No, yo dije que vi TikToks", insistió el presidente del INCAA ante la mirada sorprendida del periodista.

Carlos Pirovano profundizó en su postura y argumentó: "Cuando vos ves mucho TikTok, vos ves casi toda la película. Te quiero aclarar". Aún sorprendido, el periodista solo atinó a preguntar: "¿Usted es el titular del INCAA y todavía no vio la película?". "No, no vi todavía la película porque me invitaron a la inauguración y yo doy clases a esa hora. Me llamó Agustín Bossi, muy amablemente, me invitó y no puedo porque doy clases", cerró Pirovano. El momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales, con cientos de usuarios criticando al presidente del INCAA, quien opinó de una película sin haberla visto.