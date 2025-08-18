La dura crítica de Marina Bellati sobre Homo Argentum, la película de Francella: "Me parece"

La dura crítica de Marina Bellati sobre Homo Argentum, la película de Francella.

La actriz Marina Bellati se sumó a las voces críticas de Homo Argentum, nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella, y lanzó una dura opinión. Las palabras de la actriz que brilla en los elencos de las series Envidiosa y Viudas Negras, de Netflix y Flow respectivamente.

Invitada a TVR -ciclo de archivos de televisión que conducen Juan Amorín y Andrea Rincón por C5N- Marina Bellati habló de las repercusiones que generó la película Homo Argentum, a partir de las desafortunadas declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine argentino. El actor de Casados con Hijos había dicho en una entrevista que: "Hay cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas".

"Me parece que esta película no precisa más publicidad. No la vi, pero me parece que ya estamos de publicidad... con todo lo que hay para recomendar", sentenció Marina Bellati. Y fundamentó: "La película le está haciendo campaña al Presidente con esa idea de que el cine y el arte en general tenga que entrar en las leyes del mercado, y que solo se valida si tiene X cantidad de espectadores. Esa idea me parece dañina. Es un diálogo peligroso para la sociedad".

La película Homo Argentum generó opiniones mixtas y la mayoría de los críticos de cine argentinos la desaprobaron. Por otro lado, el Presidente Javier Milei instó a su Gabinete y sus seguidores a verla, a la par que le dedicó un extenso posteo en su cuenta oficial de Twitter. Esto profundizó la polémica del filme de Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes dirigieron El hombre de al lado, El ciudadano ilustre, El artista y Mi obra maestra, entre otras.

Cuántos personajes hace Guillermo Francella en Homo Argentum

En Homo Argentum Guillermo Francella compone a 16 personajes que protagonizan 16 cortometrajes. "Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social", reza la sinopsis de la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, también autores de la exitosa serie El Encargado.