Eva de Dominici reveló por qué fue "difícil" trabajar con Guillermo Francella en Homo Argentum: "Es"

La actriz Eva de Dominici y una contundente revelación sobre Guillermo Francella a horas del estreno de Homo Argentum.

Eva de Dominici es una de las actrices que protagoniza la película Homo Argentum, film que se estrenará este 14 de agosto en las salas de cines de Argentina. Y a pocas horas de lanzarse esta producción, la protagonista reveló que fue difícil trabajar con Guillermo Francella y explicó los motivos.

En diálogo con Star+, Eva de Dominici arguementó las razones por las que consideró que no fue nada fácil estar al lado de Francella. "Trabajar con Guillermo es difícil porque es muy gracioso”, aseguró la actriz, dejando en claro que para ella fue un honor compartir una película con uno de los actores más queridos del país.

"Estaba feliz de trabajar con él porque es uno de los mejores actores de Argentina. Así que para mí es un honor. También me encanta lo que hacen Mariano (Cohn) y Gastón (Duprat)“, cerró Eva de Dominici, quien interpreta a Ana en la viñeta Piso 54 de la película Homo Argentum.

Quiénes son parte del reparto de Homo Argentum

Guillermo Francella

Eva De Dominici

Milo J

Migue Granados

Clara Kovacic

Vanesa González

Juan Luppi

Gastón Soffritti

Dalma Maradona

Guillermo Arengo

También, la película cuenta con la participación de un equipo técnico de primer nivel, entre ellos Marcelo Pont (diseño de producción), Leonardo Rosende (dirección de fotografía) y Federico y Matías Mercuri (música original).

¿Cuántos personajes interpreta Guillermo Francella en Homo Argentum?

Uno de los elementos más destacados de Homo Argentum es que Guillermo Francella interpreta 16 personajes diferentes, cada uno en una historia autónoma, pero unidos por la mirada crítica y humorística de Cohn y Duprat. Desde un hincha futbolero hasta un político ambiguo, pasando por un empresario oportunista o un vecino “demasiado correcto”, cada rol le permite explorar matices distintos de la personalidad argentina.

Este formato antológico no solo exige un gran trabajo actoral, sino también un esfuerzo técnico importante en caracterización, vestuario y escenografía. Los directores describieron el proceso como “muy complejo en todos los sentidos”, ya que implicó recrear 16 universos visuales y narrativos en un mismo rodaje. La idea surgió del propio Francella, inspirado por el cine italiano de los años 60, en especial por I mostri de Dino Risi, adaptando ese espíritu a una mirada local.