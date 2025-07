Chau Francella: sorpresa en la televisión por el futuro de El Encargado

Chau Francella: sorpresa en la TV por el futuro de El Encargado.

La serie El Encargado se convirtió en la producción más exitosa de la dupla conformada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y le significó más reconocimiento popular a Guillermo Francella. Pero el futuro del show podría ser sin Eliseo, según una reciente filtración que sorprende a los fanáticos de la comedia.

Según información extraída de La Pavada (Diario Crónica) debido al éxito de El Encargado, la dupla Cohn-Duprat trabaja junto a Disney+ en un spinoff de la serie centrado en Matías Zambrano, el enemigo de Eliseo que encarna Gabriel "El Puma" Goity. Aunque el proyecto estaría en "stand by" y resta armar el elenco, Viviana Puerta (quien hace de la esposa de Zambrano en El Encargado) y Gastón Cocchiarale serían parte de la misma.

En la actualidad, "El Puma" Goity disfruta del éxito de Cyrano y luego de tres temporadas en la Avenida Corrientes la obra está en gira por Mendoza y Córdoba. Aunque no hay confirmación, se comenta que el actor podría ser parte de la rumoreada adaptación local del musical Volver al Futuro, en el rol del Doc Brown (personaje que le dio fama mundial a Christopher Lloyd). La puesta estaría a cargo de Ricky Pashkus y Fernando Dente podría encarnar a Marty McFly. Por el momento no hay precisiones sobre el proyecto, solo rumores. La cuarta temporada de El Encargado todavía no tiene fecha de estreno pero se estrena que llegue en algún momento del 2025.

No es El Encargado: la película de Francella que llega a los cines en agosto

Lo próximo en agenda para Guillermo Francella es el estreno de Homo Argentum, una película de Cohn-Duprat donde tendrá 16 personajes. Cada viñeta de Homo Argentum es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

“Seleccionamos 16 historias de un total de 40 que escribimos. Tuvimos un largo y exhaustivo tiempo de escritura de casi dos años. Se trata de una película muy compleja de realizar en todos los sentidos: desde lo actoral, las caracterizaciones de los personajes y la enorme dificultad de producción y artística de filmar 16 universos distintos dentro de un mismo rodaje", sostuvieron Cohn y Duprat en un comunicado de prensa sobre la película que se estrenará el próximo 14 de agosto del 2025. Homo Argentum está protagonizada por Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Sofriti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo.