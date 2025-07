¿Habrá temporada 3 de "Loki"? Esto se sabe de la serie de Marvel en Disney+.

Loki es uno de los personajes más icónicos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Interpretado por Tom Hiddleston, el dios del engaño se ganó el corazón de los fans gracias a su carisma y su compleja evolución a lo largo de la saga. Su popularidad fue tan grande que Disney+ decidió darle una serie propia en 2021, y el resultado fue un éxito rotundo, con dos temporadas que conquistaron tanto a la crítica como al público.

La trama, cargada de viajes en el tiempo, conspiraciones y reflexiones sobre el libre albedrío, consolidó a Loki como una de las producciones más importantes dentro del catálogo de Marvel Studios para streaming. Pero, tras el impactante final de la segunda temporada, muchos se preguntan: ¿habrá una temporada 3?

¿Habrá temporada 3 de "Loki"?

Por ahora, Marvel Studios no ha confirmado una temporada 3 de Loki. De hecho, la temporada 2 cerró la historia de manera bastante contundente: Loki alcanza su “glorioso propósito” al convertirse en el Dios de las Historias, sacrificándose para mantener el equilibrio del multiverso y proteger todas las líneas temporales.

"Loki" llegó a su final con la temporada 2, pero no se descarta el regreso del personaje.

A pesar de este cierre, Marvel no descarta completamente la posibilidad de continuar la serie. En la D23 de Brasil, el productor Brad Winderbaum aseguró que “siempre hay una posibilidad” de desarrollar más episodios en el futuro, aunque aclaró que no hay planes concretos a corto plazo. Es decir, no hay luz verde oficial, pero la puerta no está cerrada del todo.

Por el momento, Loki seguirá siendo clave dentro del UCM, aunque de manera invisible, ya que su rol ahora es garantizar que el multiverso se mantenga estable, incluso si esto implica no volver a aparecer por un tiempo.

¿Por qué "Loki" llegó a su final?

El impactante final de la temporada 2 de Loki fue tan sólido que muchos lo consideran definitivo, y con razón. Loki, tras un profundo arco de redención, decide sacrificarse para sostener todas las realidades, asumiendo el papel de guardián del tiempo. Esta escena, cargada de simbolismo y emotividad, fue aclamada por la crítica como uno de los momentos más impactantes del UCM en Disney+.

Marvel apostó por darle al personaje un cierre coherente y satisfactorio, pasando de villano a héroe trágico con una misión eterna. Por eso, aunque no se descarta su regreso en películas o eventos especiales, la historia en formato serie parece haber concluido… al menos por ahora.