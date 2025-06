Figura de Telefe habló de su experiencia trabajando con Francella y contó lo peor: "Era chica".

Guillermo Francella volvió a quedar en el ojo de la tormenta por su ciclo Poné a Francella (Telefe) y nuevas declaraciones de la actriz Julieta Prandi, quien pasó por el programa de humor en el recordado ciclo "La Nena", donde encarnó a una menor edad acosada por un hombre mayor. "Pasé situaciones muy incómodas", sentenció la mujer que hoy es parte de la radio La 100.

Julieta Prandi dio una entrevista a Puro Show (El Trece) y cuando los conductores le preguntaron por su experiencia trabajando en Poné a Francella, fue tajante: “La verdad es que yo no estuve cómoda porque pasaron muchas cosas. Era chica, el contexto no colaboraba…y bueno, a buen entendedor ¡Pocas palabras!".

“A mí me tocaba interpretar a un personaje border, por supuesto que yo en su momento disfruté hacerlo, pero la verdad es que también pasé situaciones muy incómodas ¡Creo que lo estoy diciendo todo! Y no estoy hablando de la época, estoy hablando de cosas que ocurrieron en ese momento, lo que pasa es que no me interesa señalar a nadie”, cerró Julieta Prandi sobre su experiencia trabajando en Poné a Francella, tira que marcó el rotundo éxito de Guillermo Francella en la televisión.

Julieta Prandi comparó este fenómeno con otros clásicos del entretenimiento argentino: “Es como cuando pasan sketches de Olmedo y Porcel en Canal Volver. O novelas donde había escenas de cachetazos. En ese momento nadie decía nada, pero hoy el enfoque es otro”.

Su visión se alinea con la de Florencia Peña, otra de las figuras del ciclo, quien también se expresó sobre la evolución del humor y su impacto actual. “Fui muy feliz haciendo Poné a Francella. Amé ese programa y aprendí muchísimo con Guille. Pero hay sketches que hoy se sienten desactualizados, no porque en su momento no fueran buenos, sino porque la sociedad cambió y el humor también”, comentó en diálogo con Teleshow. “Hoy no haría Sambucetti ni La Nena en este contexto. Pero en aquel entonces lo hicimos y, en retrospectiva, me sorprende que algunas cosas pasaran desapercibidas”, concluyó.

Qué fue Poné a Francella y por qué marcó un éxito absoluto para la carrera de Guillermo Francella

Poné a Francella fue un ciclo de humor y sketches que se emitió por primera vez en el 2001 y que tuvo un éxito descomunal. Por el programa pasaron actores como Gabriel "El Puma" Goity, Florencia Peña, Julieta Prandi, Mariana Briski, Andrea Frigerio, Manuel Wirtz y Cecilia Milone, entre otros. "La Nena", "Sambucetti", "El masajista" y "El psicólogo" son algunos de los sketches que catapultaron a Francella como un ídolo de la comedia en la televisión y que le dieron luz verde para seguir una relación estrecha con Telefe, canal donde protagonizó la sitcom Casados con Hijos y la serie El hombre de tu vida, junto a Luis Brandoni y Mercedes Morán, más allá de su extensa trayectoria de trabajos en cine (donde exploró su faceta dramática).