La advertencia de Eva De Dominci tras su escena con Francella en Homo Argentum: "Ni se les ocurra"

Qué dijo la actriz sobre su participación en uno de los relatos de Homo Argentum.

Eva De Dominici rompió el silencio tras el estreno de la película Homo Argentum protagonizada por Guillermo Francella, que se llevó un aluvión de críticas negativas. La actriz, que participa del film en uno de los dieciséis relatos, realizó una advertencia luego de haberse viralizado la escena que tuvo con el actor y su testimonio resonó en el ambiente de la televisión y el espectáculo.

En diálogo con el móvil de LAM, Eva De Dominici habló de su escena con Guillermo Francella, donde interpretó a una mujer que realiza una denuncia falsa en un contexto de extorsión por violencia de género. "Vi unos comentarios relacionando esto con lo de Thelma y sí me gustaría aclarar que por favor no digan tonterías, que ni se les ocurra comprarar esta película con el caso de Thelma, no tiene absolutamente nada que ver", señaló la actriz que compartió elenco con Fardín en Patito Feo.

"A Thelma la apoyé, la sigo apoyando y la apoyaré como siempre, Creo que se tiene que aguantar bastantes cosas y ella fue una valiente", sumó Eva tras los comentarios que surgieron de la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Además, el móvil escaló en tensión cuando el notero se refirió al reciente video de Thelma hablando del fallo contra Darthés, ya que dijo que se armó una supuesta polémica en torno a sus formas desviando así el foco de la denuncia y sin ser muy claro con su pregunta.

"¿Qué voy a opinar de eso? Nada, que tiene todo mi apoyo y puede comunicarlo como se le cante. Me parece que tendrían que juzgar otras cosas, no a Thelma Fardín", lanzó. En otro móvil brindado al ciclo Puro Show por El Trece, Eva también habló sobre la escena con Francella y dijo: "¿Qué va a pasar? Porque cuando ella dice ‘dame 50 mil dólares o digo que me violaste’... En la sociedad pasa eso".

Marina Bellati opinó sobre Homo Argentum, la película de Francella

"Me parece que esta película no precisa más publicidad. No la vi, pero me parece que ya estamos de publicidad... con todo lo que hay para recomendar", sostuvo Marina Bellati. "La película le está haciendo campaña al Presidente con esa idea de que el cine y el arte en general tenga que entrar en las leyes del mercado, y que solo se valida si tiene X cantidad de espectadores. Esa idea me parece dañina. Es un diálogo peligroso para la sociedad", agregó de manera contundente.