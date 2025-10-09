Escena de la película "¡Huye", sobre terror racial y psicológico.

Desde hace un tiempo, el catálogo de HBO Max ha ampliado su oferta de terror, combinando clásicos del género con producciones más recientes. Si sos amante del cine que genera escalofríos, es buena idea aprovechar estas noches de octubre para recorrer su selección. A continuación te recomiendo ocho títulos que, según distintos listados locales y catálogos de HBO Max, están en la plataforma como películas de terror destacadas.

Escena de la película "El faro" (2019).

Carrie (2013)

Basada en la novela de Stephen King, sigue a una adolescente tímida con poderes telequinéticos que desata una venganza sangrienta tras ser humillada en el baile de graduación. Una historia de terror psicológico sobre la crueldad y la represión. Juego de niños (1988)

Cuando un asesino en serie transfiere su alma a un muñeco llamado Chucky, una madre y su hijo se ven envueltos en una pesadilla donde el juguete cobra vida con intenciones mortales. Cronos (1993)

La ópera prima de Guillermo del Toro narra la historia de un anticuario que descubre un artefacto antiguo que otorga vida eterna… pero a un precio oscuro y sangriento. Cabeza borrada (1977)

El debut surrealista de David Lynch retrata a un hombre que enfrenta la paternidad y el aislamiento en un paisaje industrial pesadillesco, entre sonidos extraños y visiones perturbadoras.

Un grupo de niños en el pueblo de Derry debe enfrentar a un ente maligno que adopta la forma de un payaso aterrador llamado Pennywise, encarnando sus miedos más profundos. ¡Huye! (2017)

Un joven afroamericano visita a los padres de su novia blanca y descubre un secreto escalofriante detrás de su aparente cordialidad, en una crítica social disfrazada de thriller psicológico. Vi el brillo en el televisor (2024)

Dos adolescentes solitarios conectan a través de una misteriosa serie de televisión que parece mezclarse con la realidad, transformando su percepción del mundo en algo inquietante y onírico El faro (2019)

Dos fareros quedan atrapados en una isla remota mientras la soledad, la locura y los secretos del mar los llevan a una espiral de paranoia y destrucción.



En el catálogo de HBO Max hay muchas más opciones para los fanáticos del miedo: desde clásicos del terror psicológico hasta nuevas producciones que combinan suspenso, gore y crítica social. Cada espectador puede armar su propia lista para una maratón de horror perfecta, alternando entre monstruos, asesinos, criaturas sobrenaturales o pesadillas surrealistas. Lo importante es dejarse llevar por la tensión, bajar las luces y prepararse para una buena dosis de sustos.