Estrenos HBO Max en octubre 2025: lista de las nuevas series y películas que llegan

Estrenos en HBO Max para octubre 2025.

Cuando octubre se acerca, las plataformas de streaming suelen estrenar contenido terrorífico: historias que se acompañan de una atmósfera de sombras y suspenso para acelerar el corazón. Este octubre 2025, HBO Max trae una gran apuesta por el horror clásico y renovado, además de sumar también algunas propuestas de acción y drama.

Póster de la serie "La Silla" que estrena en HBO Max.

Estrenos destacados en HBO Max

El estreno más anticipado del mes es IT: bienvenidos a Derry, una precuela del universo de It que explora los orígenes del maléfico payaso Pennywise. La serie llegará el 26 de octubre.

Pero no todo se reduce al miedo. HBO Max también estrena La Silla, una nueva comedia con Tim Robinson, que debutará el 12 de octubre. Otro estreno que llama la atención es el especial de comedia Una noche íntima con Adam Pally, parte de la oferta original de HBO Max para el mes.

Además, hay una apuesta al público más joven con la miniserie animada La telaraña de Charlotte, basada en el cuento de E. B. White, que se estrenará el 2 de octubre con sus tres episodios disponibles simultáneamente.

Para quienes prefieren el terror “de catálogo”, octubre traerá una lluvia de clásicos al catálogo: toda la saga de Pesadilla en Elm Street, It y It: Capítulo 2, Scary Movie 2 y 3, Scream 2 y 3, entre otros títulos del género que regresan a la plataforma. También, el estreno de la película de horror Devuélvemela (de A24) en la plataforma tendrá lugar el 3 de octubre, justo a tiempo para armar una maratón escalofriante.

En el ámbito latino y de habla hispana, un estreno que se destaca es la segunda temporada de VGLY, que se prevé llegue el 9 de octubre.

Cronología de estrenos en HBO Max