Los fanáticos de las películas de zombies están extasiados con la incorporación de HBO Max de una pieza estrenada a principios de siglo, que pertenece al género terror. El filme en cuestión es Exterminio, el recordado clásico con Cillian Murphy que cosechó miles de espectadores alrededor del mundo.

Se trata de una producción británica de temática zombi dirigida por Danny Boyle, que llegó a los cines del Reino Unido el 1 de noviembre de 2002 y fue estrenada en Estados Unidos el 27 de junio de 2003. Además de Cillian Murphy, el elenco principal fueron los actores Naomie Harris, Brendan Gleeson, Megan Burns y Christopher Eccleston. El éxito de la película dio origen a una secuela, 28 Weeks Later, así como a una novela gráfica basada en la misma historia.

La historia comienza en el centro de investigación de primates de Cambridge, cuando un grupo de activistas por los derechos de los animales irrumpe en un laboratorio con el objetivo de liberar a varios chimpancés sometidos a experimentos secretos. Al intentar abrir las jaulas, uno de los científicos los sorprende y trata de alertar a seguridad, pero es interceptado por los activistas.

El investigador les advierte que los animales están infectados con el virus llamado Ira y que todavía no existe cura. Ignorando la advertencia, el grupo libera a uno de los chimpancés, que ataca de inmediato a una de las activistas. En menos de medio minuto, esta comienza a mostrar los síntomas de la infección y rápidamente se vuelve agresiva, atacando al resto del grupo.

Exterminio fue exitosa tanto en taquilla como entre la crítica, destacándose especialmente por las imágenes de una Londres completamente vacía y en ruinas. Los críticos la reconocieron como una especie de renovación del género zombi gracias a su enfoque realista; aunque los infectados no sean zombis tradicionales, sí presentan ciertas características similares.

