Una película de terror en furor en HBO Max.

HBO Max tiene en su catálogo una película que es ideal para los fanáticos del terror y para aquellos que buscan algo atrapante para maratonear un rato. Se trata de Háblame (Talk To Me), una película de terror que dura solo una hora y media y mantiene al espectador enganchado hasta el final.

La película fue estrenada en el 2022 en Australia y el género específico al que se atañe es el terror sobrenatural. Los protagonistas del filme son Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Miranda Otto, Zoe Terakes, Chris Alosio, Marcus Johnson y Alexandria Steffensen.

Háblame tuvo su premiere mundial en el Festival de Cine de Adelaida el 30 de octubre de 2022. Más tarde llegó a los cines australianos el 27 de julio de 2023, distribuida por Maslow Entertainment, Umbrella Entertainment y Ahi Films, mientras que en Estados Unidos fue lanzada un día después por A24.

Al mismo tiempo, en cuanto a las críticas, el filme disponible en HBO Max recibió críticas mayoritariamente positivas y se convirtió en un fenómeno de taquilla: con un presupuesto de apenas 4,5 millones de dólares, recaudó 92 millones a nivel global.

Sinopsis oficial de Háblame, disponible en HBO Max

"Cuando un grupo de amigos descubre cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada, se vuelven adictos a la nueva emoción, hasta que uno de ellos va demasiado lejos y desata fuerzas sobrenaturales aterradoras", reza la sinopsis oficial de Háblame en HBO Max.

Elenco completo de Háblame de HBO Max